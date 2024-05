El Consejo Económico y Social del Partido de General Pueyrredon quedó constituido con la presencia de la presidenta del HCD y de la Mesa Coordinadora Ejecutiva (MCE), cuyo Presidente, el secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro (por mandato del intendente Guillermo Montenegro), abrió la jornada y fue designado como presidente.

En la ocasión se eligió al Vicepresidente, cuyo cargo corresponde a la primera minoría del HCD, siendo designado por unanimidad el concejal Miguel Guglielmotti. Y luego se dejaron planteados los lineamientos de trabajo, conformación de las mesas de trabajo y temas para su tratamiento y elaboración de informes.

Asistieron el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Fernando Muro; los concejales Ariel Ciano Horacio Taccone, María Eva Ayala y Miguel Guglielmotti; de la Oficina de Empleo, Selena Marinelli; Sergio Arista, de la CGT; y representantes de UTEP, del Obispado, de UCIP, de colegios profesionales y otros organismos que integran este CEyS.

“El crecimiento urbano es con inclusión y desarrollo. Y este debe ser uno de los principales objetivos de este Consejo”, adelantó Fernando Muro al abrir la reunión, que tuvo lugar en el Aula Silvia Filler, del Rectorado.

“Tenemos una ordenanza que rige este Consejo. Quisimos hacer amplia la convocatoria inicial. Sabemos que es difícil juntarnos todos, por la agenda de cada uno. Por eso será fundamental el trabajo de las comisiones. Se podrán hacer informes, dictámenes y actuar como un eje propositivo, tanto hacia el Concejo Deliberante como el Departamento Ejecutivo. Se pondrán en marcha las cuatro comisiones de trabajo, que son de cuatro ejes troncales: Económico y productivo, Urbano, Social y de Administración o modernización del Estado", dijo.

"Haremos -amplió- la conformación de las comisiones, armaremos los grupos de consulta virtual, que estarán abiertos las 24 horas. Y de hecho ya hay informes elaborados para compartir en drive. Es una dinámica de trabajo similar a la que se implementó en el Plan Estratégico, que sirve como eje de referencia, aunque merece alguna actualización”.

Sánchez Herrero también hizo uso de la palabra: “La política ya no puede imponer su visión, que no debe estar separada de los intereses de la gente, ni tiene la bola mágica para ello. Los paradigmas con los que nos movíamos ya caducaron. La horizontalidad no está dada por la búsqueda del voto sino por la extensión de la apertura de la participación, de mesas donde la dirigencia política escuche a los actores que están en el terreno, tienen conocimiento y experiencia en sus materias y en sus realidades y pueden hacer aportes necesarios y válidos. Celebro la generosidad de esta invitación, y en este lugar. Habrá plena vocación de participación del Concejo Deliberante, cuando y donde sea. Estamos a disposición plena. La creación de políticas públicas es lo más importante, hacia donde tenemos que ir”.



Datos sobre el CEyS



El Consejo es un órgano colegiado de participación ciudadana, de carácter consultivo que goza de autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines respecto de otros órganos de Gobierno.

Entre otros, objetivos, busca promover un espacio de diálogo, consenso, concertación y articulación entre los representantes de diversos sectores políticos, sociales, económicos, técnicos, científicos y culturales del Partido, como ámbito institucional de participación en la discusión de ideas, formulación e impulso de proyectos y planificación de políticas públicas a mediano y largo plazo, propender al crecimiento y al progreso general de la comunidad en un marco de equidad y detectar las problemáticas que obstaculicen el desarrollo del Partido, proponiendo soluciones sobre la base de la elaboración de estudios de prospectiva que promuevan el desarrollo sustentable y acciones encaminadas a fortalecer las ventajas competitivas.



Entre sus funciones, puede emitir opiniones y dictámenes sobre los Proyectos de Decretos que fuere a dictar el Poder Ejecutivo Municipal, o proyectos de Ordenanza a tratar por el Honorable Concejo Deliberante, que le sean remitidos en consulta o por propia iniciativa del Consejo.

El Consejo está integrado por un Presidente, un Vicepresidente y Consejeros representantes de sindicatos de trabajadores, con nueve integrantes de distintos gremios que incluyan representantes tanto del sector estatal como del privado; organizaciones empresariales, con nueve miembros de la industria, el comercio y los servicios; colegios, consejos, entidades representativas de profesionales y otras instituciones representativas de la vida económica y social de la ciudad, entre ellos de la UNMdP, de universidades privadas, colegios profesionales, defensa de consumidores, ONG, movimientos sociales y de confesiones religiosas, incluyendo la Iglesia Católica.

Los miembros en representación de los grupos citados serán propuestos por las instituciones y organizaciones respectivas en las condiciones y plazos que la reglamentación establezca, dejando asentado que a esos efectos dicha reglamentación deberá contemplar la mayor amplitud en la integración sectorial y propender a la inclusión de los sectores con mayor representatividad. Una vez elegidos los representantes sectoriales, sus mandantes comunicarán las designaciones al Presidente y Vicepresidente del presente Consejo, quienes formalizarán los nombramientos mediante resolución suscripta por ambos.

La Asamblea es el órgano de decisión y formación de la voluntad del Consejo. Lo integran el conjunto de los miembros, bajo la coordinación del Presidente, quien es asistido por el Secretario Ejecutivo. Se reúne en sesión ordinaria al menos una vez por trimestre.

La Mesa Directiva es el órgano de ejecución de las decisiones adoptadas por la Asamblea del Consejo, se reunirá como mínimo una vez por mes y estará constituido por el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario Ejecutivo y seis vocales.