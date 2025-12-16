Una mujer de 64 años fue hallada muerta el lunes en su vivienda del barrio Parque Hermoso, en Mar del Plata, junto a una gran cantidad de animales también sin vida.

Ads

El hallazgo se produjo tras un llamado al 911 realizado por la hermana de la víctima, quien relató que le llamó la atención ver a uno de los perros con signos de intoxicación. Según el parte policial, al intentar hablar con la mujer, esta se encerró dentro de la casa. Con una llave de repuesto, la familiar ingresó al domicilio y encontró a su hermana tendida en el suelo, ya sin vida.

Personal del SAME constató el fallecimiento y, al recorrer la vivienda, se detectó la presencia de numerosos animales muertos. De inmediato se dio intervención a la Subcomisaría Parque Hermoso, a la Policía Científica, Zoonosis y la morgue policial. La causa quedó a cargo de la UFI Nº5, encabezada por el fiscal Alejandro Peregrinelli, y fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

Ads

Puede interesarte

En diálogo con El Marplatense, el fiscal explicó que la principal hipótesis es la de un suicidio. “Es una escena de un suicidio que tiene la particularidad de haber involucrado a los animalitos que vivían con ella”, señaló.

Además, aclaró que aún no está determinada la sustancia utilizada: “No tenemos exactamente precisado con qué sustancia habría generado todo esto, eso es materia de relevamiento químico. Esperaremos la autopsia y la pericia química”.

Ads

Consultado sobre posibles antecedentes o conflictos, Peregrinelli indicó que no surgieron elementos llamativos. “No hay otras circunstancias más que las relevadas con la familia. En principio nada extraño, más allá de la particularidad de la persona y los animales”, sostuvo. Desde la Policía también informaron que la mujer no presentaba antecedentes de depresión ni tratamientos psiquiátricos conocidos.

Por su parte, desde el área de Zoonosis detallaron que, al llegar al lugar, la mayoría de los animales ya estaban muertos. “Solamente dos estaban agonizando. Se les brindó atención clínica veterinaria primaria y luego fueron derivados a una veterinaria particular”, explicaron. Desde Defensa Civil señalaron que el retirar los cadáveres de los animales tardó cinco horas.

Los perros sobrevivientes quedaron bajo evaluación, mientras la Justicia aguarda los resultados de las pericias para confirmar las causas exactas del trágico episodio.