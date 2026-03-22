En la década de 1990 apareció en el cine norteamericano un grupo de realizadores que renovaron el lenguaje y las formas (como suele ocurrir cada dos décadas más o menos, la última gran oleada había sido en los 70’s), con películas sorprendentes, algunas de ellas icónicas. En ese grupo, entre los más populares, se encuentran Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, Wes Anderson y David Fincher. Curiosamente, hasta el pasado domingo, ninguno de ellos había ganado el Oscar a Mejor Dirección. Finalmente Anderson rompió con esa “maldición”.

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Pero a no preocuparse, Martin Scorsese recién pudo ganar su primer (y único) Oscar en 2007 con Los infiltrados, luego de más de treinta años de trayectoria y con varias películas emblemáticas.

El director de Una batalla tras otra ya había estado nominado varias veces, como director y guionista, pero nunca se lo había llevado. Curioso, si tenemos en cuenta que se trata de uno de los directores más prestigiosos del cine contemporáneo, junto a Tarantino seguramente las dos grandes mentes del cine norteamericano de las últimas tres décadas. Pero finalmente Anderson, que venía zapatero, en una misma noche se ganó tres estatuillas: Guion Adaptado, Dirección y Película (este último lo obtiene por ser productor).

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Entonces usted se preguntará, tal vez, qué hay para ver de Paul Thomas Anderson en plataformas, si es que no lo conoce y quiere descubrir su cine… o si lo conoce y quiere volver a algunas de sus obras más emblemáticas. Le diremos que, como suele ocurrir con los mejores autores, no hay mucho del director en los catálogos, pero lo que hay puede ser un poco representativo de su cine.

Por ejemplo, en HBO Max está precisamente Una batalla tras otra, su última película, la que finalmente le dio el Oscar. El film protagonizado por Leonardo DiCaprio es una sátira política, algo sobre lo que el director había avanzado ligeramente en su anterior Licorice Pizza, pero aquí de manera más desembozada. Un film que construye un teatro de operaciones alrededor de un enfrentamiento entre viejos revolucionarios y actuales fascistas, que se ríe de todo y que demuestra el talento del director para recorrer varios géneros y construir situaciones de lo más disparatadas. No olvidemos que Anderson tuvo un pasado en el Saturday Night Live! y que la comedia, de forma lateral y extraña, está muy presente en su cine.

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En HBO Max y Netflix está disponible Magnolia, no su primera película pero sí la primera que llamó la atención del gran público. Un film con muchos de los truquitos narrativos y de guion propios del cine de fin de Siglo XX, que contaba con un elenco de notables. Todo giraba alrededor del creador de un programa de preguntas y respuestas que estaba a punto de morir, y el relato coral, con mucho del cine de Robert Altman (uno de los íconos del cine independiente norteamericano y gran referencia del cine de Anderson), iba de aquí para allá en una historia de padres e hijos bastante melancólica. Un film enorme más allá de sus exabruptos, algunos muy bellos como esa lluvia de ranas que llega para sanar todo.

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Nos mantenemos en Netflix un rato para mencionar que allí se puede encontrar Anima, un experimento surrealista de 15 minutos protagonizado por Thom Yorke, el líder de Radiohead, quien además aporta algunas canciones en una colaboración que funciona más como curiosidad que como otra cosa.

Por último hacemos un zapping hasta Prime Video, plataforma que tiene en su catálogo Licorice Pizza, anterior film de Anderson, su película más amable, en el sentido que tiene las fugas propias de su cine, pero todo contenido por una historia de amor memorable. Un relato que habla del cine, desde adentro y desde afuera, pero también de los 70’s, de la locura política que se traducía a una locura social: la película tiene personajes memorables y situaciones delirantes, como una huida marcha atrás con un camión que debe estar entre los momentos cómicos más memorables del cine del Siglo XXI. Y en el medio Alana Kane y Gary Valentine, dos personajes hermosos, en uno de esos inolvidables amores locos y explosivos. Una de las grandes películas del director.

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