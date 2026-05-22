Miles de personas se preparan para viajar durante el fin de semana largo y, ante el incremento del tránsito en rutas y accesos turísticos, vuelven a reforzarse los controles vehiculares en distintos puntos del país. En ese contexto, especialistas en seguridad vial y organismos oficiales recordaron cuáles son los documentos indispensables para circular y qué elementos de seguridad deben llevarse obligatoriamente dentro del auto.

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Entre la documentación exigida se encuentran el DNI vigente, la licencia de conducir, la cédula verde o autorización de manejo, el comprobante de seguro al día y la Verificación Técnica Vehicular (VTV o RTO) vigente. En algunos casos, también puede solicitarse el último comprobante de patente paga, dependiendo de la provincia donde se realice el control.

Respecto a los formatos, varias credenciales ya pueden exhibirse de manera digital a través de la aplicación Mi Argentina. La licencia de conducir digital tiene validez legal y puede presentarse desde el celular, al igual que la cédula del vehículo y la autorización para manejar autos de terceros. Sin embargo, especialistas recomiendan igualmente llevar las versiones físicas, ya que algunas jurisdicciones aún las exigen en papel o pueden surgir inconvenientes de conectividad durante los controles.

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Además de la documentación, las autoridades recuerdan que es obligatorio contar con ciertos elementos de seguridad dentro del vehículo. Entre ellos figuran el matafuegos con carga vigente, balizas triangulares, chaleco reflectivo y las herramientas necesarias para cambiar una rueda, como gato hidráulico y llave cruz.

También recomiendan realizar controles básicos antes de salir a la ruta, como verificar el estado de neumáticos, frenos, luces, niveles de aceite y líquido refrigerante. Durante fines de semana largos suelen intensificarse los operativos de seguridad vial, especialmente en destinos turísticos y rutas de alto tránsito.

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Desde organismos de seguridad vial insistieron además en evitar el uso del celular al volante, respetar las velocidades máximas y no conducir bajo efectos del alcohol o el cansancio, factores que continúan siendo las principales causas de accidentes en rutas argentinas.

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