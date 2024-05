La profesora en Letras de Mar del Plata, Mariana Castro, recomendó la “muy entretenida” novela “La uruguaya” de Pedro Mairal, publicada en 2016. Hizo una sinopsis de la obra y de su versión cinematográfica, la cual fue lanzada en el Festival de Cine en 2022, y además habló de “Una noche con Sabrina Love”, también del escritor, músico y guionista argentino.

En primer lugar, en una columna realizada en “Los datos del día” de Mitre (FM 103.7), la tallerista se refirió a ciertos disgutos a la hora de ver la adaptación de una novela en el cine: “Cuando hay vesiones cinematográficas, tenemos una lectura del director o el guionista, y en cambio, cuando la leemos nosotros nos creamos una propia película en la cabeza. No me gusta cuando las portadas de los libros se transforman con las películas y ponen las fotos de los actores. Y otra cosa que ocurre es que una vez que leíste el libro, ves la película y querés volver a leerlo, no te podés sacar de la cabeza a los actores. Entonces, se elimina la propia construcción de esa lectura”.

De este modo, recomendó a “La uruguaya”, la cuarta novela de Pedro Mairal que fue publicada en 2016 por Emecé. “Narra la historia de Lucas Pereira, un escritor que cuenta en retrospectiva lo que le ocurre desde un futuro en el que todo ya pasó, en un momento en el que hay restricciones cambiarias. Él necesita cobrar un dinero, entonces hace una encrucijada para cobrarlo en Uruguay y traerlo en una guardavalores, en el bolsillo, como quien no quiere la cosa. Pero el viaje tiene otro objetivo, que es encontrarse con Guerra, su amante a quien conoció en un festival un año atrás y le consumió toda su atención”, explicó en detalle.

Puede interesarte

También, acerca de la novela galardonada con el premio Tigre Juan, Castro adelantó que en ese doble objetivo en su viaje a Montevideo “le van a pasar cosas, de todo”. Para ella trata de una historia “muy entretenida”, por lo que consideró recomendarla a personas que no tienen el hábito de la lectura.

A su vez, la profesora de Letras recomendó “Una noche con Sabrina Love”, la primera novela “que se conoce” de Mairal por haber ganado el premio Clarín en 1998 y del mismo modo obtuvo su versión cinematográfica, protagonizada por Cecilia Roth y Tomás Fonzi.

Una noche con Sabrina Love se sumó al catálogo de Netflix.

Por el lado de "La uruguaya" y su versión en cines, subrayó que “salió bastante tiempo después, durante el Festival de Cine de Mar del Plata en 2022”. Seis años más tarde de su publicación, Hernán Casciari y Orsai abrieron a la venta seis mil bonos de 100 dólares cada uno “para que quien quiera se transforme en coproductor”; una idea “novedosa” que atrajo a numerosos lectores y tuvo “bastante éxito como película”, de acuerdo a Castro.

“En la novela hay cosas que van para un lado y en la película para otro, además de las escenas que no están. La interpretación general de la novela está más abierta y he escuchado que hay una intención de corregir algunas cosas un poco machistas que había. Tenemos un protagonista que es un hombre que no sabe para donde salir con su vida y, en ese camino, se lleva todo por delante. Es una buena recomendación leer la novela y luego pasar a la película”, precisó la docente.