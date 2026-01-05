El Gobierno evalúa distintas alternativas de financiamiento de corto plazo, entre ellas un repo con bancos internacionales, una herramienta que permitiría obtener dólares sin usar reservas, pero que abre interrogantes sobre las garantías ofrecidas.

En los últimos días tomó fuerza la versión de un préstamo por unos USD 2.000 millones, aunque en el mercado se habla de un esquema más amplio, de hasta USD 7.000 millones. Desde el Palacio de Hacienda bajaron el tono, al señalar que este tipo de operaciones son habituales para administrar portafolios y ganar flexibilidad financiera.

Según analistas, la principal ventaja del repo es que evita que el Tesoro o el Banco Central de la República Argentina salgan a comprar divisas en el mercado, lo que podría presionar sobre el tipo de cambio, o que utilicen reservas, que siguen en niveles ajustados.

El punto crítico está en las garantías. Habitualmente se entregan bonos y, si esos títulos caen de precio, el país debe reponer garantías, lo que puede implicar sumar más deuda o incluso efectivo. Economistas advierten que esto “ensucia” el balance del BCRA y no despeja cómo se afrontarán los vencimientos del resto de 2026.

En el mercado se menciona como antecedente el uso de los Bopreal, considerados de menor riesgo porque son pagados por el Central. Aun así, se trataría de una operación de muy corto plazo, pensada como “puente” para cumplir con pagos inmediatos, más que como una solución estructural.

El silencio oficial también es leído en clave de negociación con el Fondo Monetario Internacional. En febrero llegará una nueva revisión del acuerdo y allí se espera que el Gobierno detalle cómo planea cubrir necesidades financieras por unos USD 20.000 millones en 2026, en un escenario donde la acumulación de reservas y la regla cambiaria serán ejes centrales de la discusión.

Fuente: Infobae