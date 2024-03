La familia real británica está protagonizando un auténtico escándalo internacional en el momento más delicado del corto reinado de Carlos III. Mientras el monarca está apartado de sus funciones a causa de un cáncer, el misterio sobre la salud de la princesa Kate acapara todo el foco mediático en una polémica incesante.

Desde que se anunciara que la esposa del príncipe Guillermo se encontraba hospitalizada tras someterse a una “cirugía abdominal programada”, el interés por la salud de la princesa se disparaba, pero el silencio desde Kensington y las pifias en las ‘reapariciones’ de Kate no han hecho más que hacer crecer la bola de nieve de esta controversia que desestabiliza a una Corona británica bajo mínimos.

El ritmo frenético de noticias, rumores y comentarios hace que muchas personas se pregunten qué está pasando realmente y de dónde nace este escándalo. Por ello, Infobae España repasa cronológicamente los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos dos meses con respecto a la princesa.

17 de enero - Comunicado

Kate Middleton protagonizó su último acto público el pasado 25 de diciembre en Sandringham. Casi un mes después, el pasado 17 de enero, el Palacio de Kensington lanzaba un comunicado en el que informaba de que la princesa de Gales se encontraba hospitalizada tras someterse a “una cirugía abdominal programada”.

La nota detallaba que la nuera del rey Carlos permanecería dos semanas ingresada y, posteriormente, continuaría con su recuperación en casa. Así, se especificaba que no sería hasta después de Pascua cuando Kate retomara sus compromisos. Apenas una hora después, Buckingham anunciaba que el rey Carlos III sería sometido a una operación para tratar un agrandamiento de próstata, una sucesión de informaciones insólita en la Casa Real británica.

27 de febrero - Guillermo se ausenta

Tras más de un mes de silencio absoluto por parte de la familia real británica, el príncipe Guillermo cancelaba a última hora su asistencia al funeral de su padrino, Constantino de Grecia, en Windsor. El acto había sido organizado por el propio primogénito de Carlos y se contaba su asistencia hasta el último momento. Para justificar el cambio de última hora, solo se explicó que su ausencia se debía a “motivos personales”

29 de febrero - Actualización

Ante el revuelo generado por la imprevista ausencia de Guillermo en el funeral de Constantino, un portavoz de la Corona explicó a People que Kate se encontraba “bien” y que su evolución médica avanzaba según lo esperado.

Por otra parte, un portavoz de Kensington se dirigía de forma tajante a Page Six: “La princesa de Gales estará fuera hasta después de Pascua y el Palacio de Kensington solo proporcionará actualizaciones cuando estas sean significativas. Esta guía se mantiene”, espetó. De esta manera, la ansiada información sobre el estado de Kate seguía sin llegar.

4 de marzo - Primera imagen

Hubo que esperar hasta el 4 de marzo para ver a Kate por primera vez tras su operación. La princesa reaparecía en el asiento del copiloto de un automóvil conducido por su madre, Carole. Lejos de tranquilizar el ambiente, la escasa calidad de la imagen desató las teorías sobre si la persona de la fotografía era realmente la princesa.

5 de marzo - Fecha de reaparición

Un día después de la dudosa imagen, el gobierno británico hacía pública la fecha en la que Kate retomaría su agenda y reaparecería en un acto público. Según desveló el Ministerio de Defensa, la esposa del príncipe Guillermo asistiría al Trooping the Colour el próximo 8 de junio. Así constaba en la lista de personalidades que formarían parte de este desfile ceremonial con el que se celebra el cumpleaños oficial del rey británico Carlos III en Londres.

6 de marzo - Se retira el anuncio

Después de que la prensa internacional se hiciera eco de la fecha en que se produciría la esperada reaparición de Kate, el anuncio de su presencia en el desfile desaparecía de la web del Ministerio de Defensa, volviendo así la incertidumbre sobre cuándo volverá la princesa a la vida pública. Esta decisión añadió todavía más incógnitas al caso.

10 de marzo - Foto familiar

El 10 de marzo, con motivo del Día de la Madre, la princesa Kate reaparecía en redes para agradecer el cariño recibido. Lo hacía con una fotografía en la que aparece junto a sus dos hijos y que ha sido tomada por el príncipe Guillermo este 2024, aunque no se especifica si fue antes o después de la operación de la princesa.

Las acusaciones de montaje no tardaron en salir a la luz. Y es que los retoques de la imagen eran tan evidentes que Kate tuvo que explicar que ella misma había editado la foto, pidiendo disculpas por la confusión generada. No obstante, la instantánea no ha sido eliminada del perfil de los príncipes en Instagram pese a que varias agencias decidieron retirarla.

11 de marzo - Nueva foto bajo sospecha

Tras las disculpas públicas de Kate, Daily Mail publicaba una nueva fotografía de la futura reina consorte. En esta ocasión, los príncipes de Gales aparecían en el asiento trasero de un coche mientras abandonaban el Castillo de Windsor. Una vez más, la calidad de la imagen era muy baja y apenas se podían apreciar los detalles. Eso, unido al hecho de que Kate aparece de espaldas a la cámara, ha hecho aflorar nuevos rumores de manipulación y acusaciones de haber utilizado una fotografía antigua de la princesa de Gales.

Entretanto, Kensington sigue sin pronunciarse públicamente sobre este escándalo que azota a la Corona británica en uno de sus momentos más complicados de los últimos años.

