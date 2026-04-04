El propofol volvió al centro de la escena tras la muerte de un médico residente en la Ciudad de Buenos Aires, en un caso vinculado al consumo de este anestésico fuera del ámbito hospitalario, en el contexto de las denominadas “propofest”.

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Se trata de un fármaco de uso médico estricto, administrado por vía intravenosa y caracterizado por su acción ultrarrápida. Según especialistas, su efecto principal es la depresión del sistema nervioso central, lo que induce sedación profunda y puede comprometer la respiración en pocos segundos.

El médico toxicólogo Francisco Dadic explicó que se trata de “un sedante muy potente, utilizado muchas veces como anestésico de inducción rápida” y remarcó que “es de acción ultrarrápida, por eso en segundos, minutos, uno ya puede tener una respuesta de acción”.

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En la práctica clínica, el propofol se utiliza en procedimientos como endoscopías, colonoscopías, cirugías y sedaciones en terapia intensiva. Su administración requiere monitoreo constante y equipamiento específico, ya que las dosis deben ajustarse según cada paciente.

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En este sentido, el toxicólogo Carlos Damin señaló: “El propofol es un anestésico que básicamente lo que produce es sedación, depresión del sistema nervioso central” y agregó que suele combinarse con fentanilo para lograr analgesia durante intervenciones médicas.

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Los riesgos asociados a su uso indebido son elevados. La principal complicación es la depresión respiratoria severa, que puede derivar en un paro cardiorrespiratorio y la muerte. “El riesgo que tiene más importante es el del paro respiratorio”, advirtió Dadic.

Por ese motivo, los especialistas insisten en que su utilización fuera del ámbito médico está contraindicada. “Fuera del ámbito médico está contraindicada su utilización, por el altísimo riesgo que tiene de que se pueda provocar un paro respiratorio”, subrayó el especialista.

En el marco de la investigación judicial, también se detectaron reuniones donde se consumía propofol con fines recreativos, bajo la modalidad de “viajes controlados”. Sin embargo, los expertos advierten que este concepto no resulta aplicable a este tipo de sustancias por su peligrosidad.

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“El término ‘viaje controlado’ siempre se utilizó en el marco del consumo alucinógeno”, explicó Dadic, quien aclaró que el uso de propofol en ese contexto “no es habitual” y conlleva riesgos mucho mayores.

El caso también puso en evidencia la necesidad de reforzar los controles institucionales sobre estos fármacos. El Hospital Italiano de Buenos Aires inició una revisión de sus protocolos tras detectar el robo de estupefacientes en el área de anestesiología y realizó la denuncia correspondiente ante la Justicia.

Mientras avanza la investigación, autoridades sanitarias y especialistas coinciden en que el acceso y uso del propofol debe limitarse exclusivamente a entornos médicos, bajo estricta supervisión profesional.

Fuente: con información de Infobae