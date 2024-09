A partir de la reciente creación de la Asociación Marplatense de Pickleball, que combina al bádminton, el tenis, el pádel y el ping pong, su presidente Andrés Anechini habló de la historia, las reglas y el veloz crecimiento, tanto nacional como internacionalmente, de este deporte.

En ese sentido, Anechini comentó en diálogo con Primera Tarde de Mitre (FM 103.7) que el deporte inició “por casualidad” en 1965, cuando un congresista fue de vacaciones a Bainbridge, una isla de Washington, y había una cancha de bádminton. Y según su relato, bajaron la red, tenían solo paletas de ping pong y una “pelota de plástico y de perro, casualmente llamado pickle”, de allí el nombre.

No obstante, sostuvo que a partir de 1970 comenzaron a cambiar las reglas y pusieron la cocina -una zona de no volea- “para que sea más ameno y pudiera jugar toda la familia”. A su vez, añadió: “Se saca de abajo y ponen una zona de no volea para emparejar los partidos entre quienes sí sabían jugar y los que no. No se puede pisar la zona de volea y está el famoso tercer golpe; es decir que el que saca tiene que esperar a que vuelva a botar”.

Por otro lado, el titular de la organización también indicó que en Estados Unidos hay campeonatos “muy fuertes” y destacó la “inclusividad” del deporte, debido a que “lo puede jugar cualquier persona con distintas capacidades”.

“No se necesita de tanta técnica como en el pádel o el tenis, con pasar la pelota ya estás jugando. Si querés jugarlo propfesionalmente tenés que entrenar como en cualquier deporte, pero si lo querés para divertirte, una vez que empezás a jugar ya te estás divirtiendo. La ventaja que tiene es que la paleta pesa 256 gramos y la pelota, 7. Tiene menor resistencia al viento y al ser tan lenta, hace que te permita llegar más a los movimientos”, expresó.

Y en cuanto a la creación de la Asociación Marplatense de Pickleball, aseguró que la tendrían que haber hecho “antes”, al mismo tiempo que adelantó que hay un “preselectivo a nivel nacional para jugar en Buenos Aires” y que el siguiente año se realizará un circuito nacional que iniciará en la Costa.

El objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos, para lo que se necesita que se juegue en 75 países y siete años de duración del deporte, “lo cual ya los tiene, pero lo tiene que manejar el Comité Olímpico Internacional". El deporte también fue presentado en el Roland Garros y en el US Open.

Sobre esa posibilidad, Anechini resaltó que cree que “Argentina podría presentar un equipo competitivo, por la gente y ya que el N°1 en singles es argentino”.

Actualmente existen canchas en cuatro complejos de la ciudad y asimismo, la asociación está gestionando con el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) la chance de instalar una nueva cancha en un recinto municipal para dar clases.