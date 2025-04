Con la implementación de las últimas reformas fiscales, se sumaron nuevas normativas que impactan directamente en la emisión de comprobantes y en la forma en que los consumidores visualizan los impuestos que pagan. Entre las medidas, se encuentra el Régimen de Transparencia Fiscal, un capítulo que, aunque pasó algo desapercibido, busca cambiar la experiencia cotidiana de compra.

“Cuando salieron las últimas reformas, donde estaba el blanqueo, la moratoria y había un montón de normativas, tenía un capítulo al final que se llamaba Régimen de Transparencia Fiscal que en realidad busca que el consumidor vea qué impuestos está pagando a la hora de comprar", explicó Marcelo Corbalán, contador público y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

“Eso tuvo un inicio programado y las grandes empresas ya lo están aplicando. Si vas a cualquier cadena de supermercados, vas a ver discriminados los impuestos nacionales en el ticket, pero no los provinciales todavía”, detalló en diálogo con Los datos del día, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

Este nuevo esquema, que busca mayor claridad en la carga tributaria, aplica principalmente a los responsables inscriptos en el IVA. “Hoy por hoy, diría que a los responsables inscriptos les cabe esto. Lo importante es que el monotributista sepa que no tiene que cumplir con esta norma, sino que emita las facturas como solía hacerlo. Si sos responsable inscripto, cuando hacés una venta con consumidores finales tenés que discriminar el impuesto, así la persona sabe lo que paga de IVA”, indicó Corbalán.

La pregunta sobre si el monotributo alcanza para cumplir con todas las obligaciones fiscales es habitual, y la respuesta, según el especialista, depende de cada caso. “A veces sí y a veces no. Hay determinadas actividades, como las inversiones financieras, que no las cubre el monotributo, a pesar de que ello no significa que no se deban pagar los impuestos”, explicó.

En ese sentido, el docente universitario mencionó un ejemplo concreto: “Un caso clarísimo es el del empleado en relación de dependencia, donde ya que sea cual fuera tu ingreso, vas a pagar el Impuesto a las Ganancias, si bien al mismo tiempo se puede tener otra actividad en la que podés ser monotributista”.

A pesar de sus limitaciones, Corbalán destacó el valor del régimen simplificado: “Es muy importante el monotributo y es una gran herramienta de planificación fiscal por el bajo costo que tiene, aunque a alguno le parezca alta una cuota. Si sacás valor de cuota con valor de ingreso, te da como máximo un 15%, donde se incluyen impuestos, obra social y la previsión social. La carga impositiva es baja”.

Y concluyó: “El monotributo sigue siendo una herramienta central dentro del esquema fiscal argentino, sobre todo para pequeños contribuyentes, emprendedores y profesionales independientes. No solo simplifica el cumplimiento impositivo, sino que también brinda acceso a servicios de salud y jubilación. Por eso, entender sus alcances y límites es clave para planificar correctamente y evitar problemas con el fisco”.