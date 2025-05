Alvarado logró una importante victoria en el Minella. Primero porque la necesitaba, pero también porque enfrentó a un rival complejo como Gimnasia y Tiro de Salta y pudo derrotarlo por 2-1 en el Minella para alcanza el triunfo triunfo del campeonato de Primera Nacional.

Luego del encuentro, el entrenador Pablo Quattrocchi habló sobre el rendimiento del equipo: “Es para resaltar el compromiso de estos jugadores, de todos, para sacar adelante este partido porque logramos sacar una diferencia, inmediatamente nos emparejan en la primera jugada pero el equipo volvió a mostrar carácter, a mostrar cabeza y lo siguió buscando. Volvimos a encontrar el gol y es para resaltar porque hicimos un muy buen partido”, sintetizó.

En el entretiempo, el ingreso de Susvielles y Enzo Martínez le permitieron mejorar al equipo y tiene que ver con jugadores de jerarquía que según reconoció el DT, todavía no están físicamente para ser titulares: “Mostramos que el primer tiempo de Tristán Suárez no era la cara de ellos y en el segundo tiempo sabíamos que teníamos jerarquía en el banco que no está para completar 90 minutos; por eso teníamos que optar por que sea de inicio o porque sea en el segundo tiempo. Provocamos un desgaste en el rival que después pudimos aprovechar en el segundo tiempo”.

Puede interesarte

Justamente sobre Joaquín Susvielles, tuvo más elogios aún: “Coqui tiene merecido esto, viene desde hace mucho tiempo lidiando con una lesión, con una recuperación, le llevó mucho tiempo ponerse a disposición y empezar a entrenar y ahora hay que llevarlo de a poco porque todo ese tiempo que él estuvo fuera lógicamente que lo empieza a sentir. En los minutos que está nos aporta la jerarquía de un jugador con recorrido, con años y esperemos de a poco ir agregándole algunos minutos más”.

No era un partido fácil el que se jugó este mediodía, pero la victoria también permite trabajar con más tranquilidad en el horizonte sabiendo que se vienen partidos complejos ante Deportivo Maipú como visitantes y ante Deportivo Madryn como local: “por todo lo que nos jugábamos, teníamos una carga y no era fácil este partido. Queríamos regalarle un triunfo a la gente que tanto acompaña, que apoya y lo pudimos lograr”.