El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed Al Ansari, indicó que los cancilleres se reunirán el domingo para preparar un borrador de declaración que será presentado a los líderes participantes.

El ataque israelí alcanzó un edificio donde se encontraban funcionarios de Hamás discutiendo una propuesta de alto al fuego de Estados Unidos, provocando la muerte de cinco miembros de Hamás y un oficial de seguridad qatarí.

Al Ansari calificó la acción como una “cobarde agresión israelí” y destacó que la cumbre refleja la solidaridad árabe e islámica con Qatar, así como el rechazo al “terrorismo de Estado” perpetrado por Israel.

La comunidad internacional, incluida China y Estados Unidos, ya expresó su condena por el ataque, que generó preocupación por la estabilidad regional y la seguridad de negociadores clave de Hamás, quienes sobrevivieron al bombardeo.

Fuente: Noticias Argentinas

