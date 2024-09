Luego del anunció de la próxima edición del Consejo Directivo de CAME, que se llevará a cabo en Mar del Plata el 5 y 6 de septiembre con la participación de 150 dirigentes empresarios, el presidente de la entidad realizó un análisis de las medidas impuestas por el gobierno nacional.

Respecto a la reducción del impuesto PAÍS, Alfredo González, declaró: “Toda baja de impuestos es positiva siempre, volvemos a lo que teníamos en diciembre con el 7,5 y nosotros esperamos que en los próximos meses impacte en algunos productos para poder bajar desde nuestro proveedores”.

No obstante, “también tenemos la contraparte, la labor que llevamos adelante de tratar de sacar la mayor cantidad de presiones tributarias que tenemos las PyMES para poder ser competitivos y en esta apertura del comercio internacional, tener ciertas esperanzas de poder competir”, señaló.

Por lo que “es difícil con tantas obligaciones internas que tenemos, que comienzan desde un Municipio y terminan con Nación, no se puede competir regionalmente y mucho menos contra países como China o India”, explicó.

Sobre las declaraciones del Ministro Caputo que asegura una baja de precios tras la reducción del impuesto, afirmó que “el 90% de la empresas argentinas de CAME no somos formadores de precios. Desde el gobierno dicen que trabajan con las cámaras, pero lo hacen con las que aglutinan al 1% de las empresas que generan el precio base. Dicen libertad de comercio o acción, pero los que son formadores de precios no acompañan mucho a esta situación. Nosotros recibimos la lista de valores y nos quedamos fuera de foco porque a nuestros clientes no les alcanza”.

“Creo que el trabajo fuerte del Ministerio de Economía debe estar en ese 1% que son las generadoras de precios, tanto en la industria alimenticia como los grandes distribuidores que son los que más importan”, remarcó.

Por otra parte, se refirió a la reforma laboral y expresó que “creemos que es positivo, si bien nosotros esperábamos otras cosas, estamos colaborando. Hicimos público un documento en el cual CAME acompaña y tiene algunos criterios específicos con algunos artículos para poder mejorar la situación”.

Sin embargo, “indudablemente después de 50 años de tener una ley laboral que en sus inicios fue favorable para el trabajador, terminó siendo desfavorable porque vemos la cantidad de empleados que no tenemos registrados”.

“Eso hace que surja un jugador muy importante en la relación de los empleados y el empleador que son los juicios laborales. Creo que debemos tener muchas más seguridades, tanto el trabajador como el empleador, para poder seguir y tener más”, agregó.

Sobre los puntos que consideran positivos, dijo que “son muy técnicos, varios puntos, pero el alivianar los intereses de los juicios laborales es importante y no estamos yendo en ningún momento contra los derechos adquiridos de los trabajadores, sino es pagar lo que corresponde. Los últimos meses los intereses en los juicios laborales fueron públicos de 8500% anuales, lo que es una locura porque es imposible sustentarse”.

“Monotributistas que pueden tener colaboradores y no trabajadores, eso también es contraproducente y fuimos específicos en eso para que ciertos sectores de servicios nada más puedan tenerlo, porque de lo contrario hace una competencia desleal. Una panadería con cinco empleados con cinco colaboradores, el trabajador pierde todos los derechos porque pasa a ser empresario”, concluyó.