Putin saludó al nuevo líder supremo de Irán y ratificó el respaldo “inquebrantable” de Rusia
El presidente de Vladímir Putin felicitó a Mojtaba Khamenei por su elección como nuevo líder supremo de Irán y reafirmó que el apoyo y la solidaridad de Rusia con Teherán se mantienen “inquebrantables”.
El mensaje fue difundido este lunes a través del sitio oficial del Kremlin y replicado por la agencia estatal TASS. “Rusia ha sido y sigue siendo un socio confiable de Irán”, expresó el mandatario ruso en el comunicado.
En su saludo, Putin volvió a calificar los recientes ataques contra territorio iraní como un acto de “agresión armada” y subrayó que el nuevo cargo exigirá del sucesor “gran coraje y dedicación”.
El presidente ruso también destacó la figura del fallecido líder supremo Alí Khamenei y señaló que confía en que su hijo continuará con su legado. “Confío en que continuará con honor la labor de su padre y unirá al pueblo iraní ante las duras pruebas”, sostuvo.
El mensaje del Kremlin refuerza el alineamiento político entre Moscú y Teherán en un contexto de creciente tensión y escalada bélica en Medio Oriente.
En ese marco, Putin llamó a la unidad interna en Irán y expresó sus deseos de éxito al nuevo líder supremo frente a los desafíos que enfrenta el país. “Le deseo éxito en la solución de las difíciles tareas que tienen por delante”, concluyó el mandatario ruso en su mensaje oficial.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión