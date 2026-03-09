El mensaje fue difundido este lunes a través del sitio oficial del Kremlin y replicado por la agencia estatal TASS. “Rusia ha sido y sigue siendo un socio confiable de Irán”, expresó el mandatario ruso en el comunicado.

En su saludo, Putin volvió a calificar los recientes ataques contra territorio iraní como un acto de “agresión armada” y subrayó que el nuevo cargo exigirá del sucesor “gran coraje y dedicación”.

El presidente ruso también destacó la figura del fallecido líder supremo Alí Khamenei y señaló que confía en que su hijo continuará con su legado. “Confío en que continuará con honor la labor de su padre y unirá al pueblo iraní ante las duras pruebas”, sostuvo.

El mensaje del Kremlin refuerza el alineamiento político entre Moscú y Teherán en un contexto de creciente tensión y escalada bélica en Medio Oriente.

En ese marco, Putin llamó a la unidad interna en Irán y expresó sus deseos de éxito al nuevo líder supremo frente a los desafíos que enfrenta el país. “Le deseo éxito en la solución de las difíciles tareas que tienen por delante”, concluyó el mandatario ruso en su mensaje oficial.

