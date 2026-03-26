Cada 26 de marzo se conmemora a nivel global el llamado “Purple Day” o Día Mundial de la Concientización sobre la Epilepsia, una iniciativa que busca poner el foco en una condición neurológica que aún hoy está rodeada de mitos, desinformación y estigmas sociales.

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La fecha invita a reflexionar sobre la importancia de comprender esta enfermedad, que se manifiesta a través de crisis recurrentes y que afecta a millones de personas en todo el mundo. En Argentina, se estima que 1 de cada 100 personas convive con epilepsia, lo que evidencia la necesidad de generar mayor conocimiento y empatía en la sociedad.

En ese marco, distintas ciudades del país impulsan acciones simbólicas para amplificar el mensaje. Una de las más visibles es la iluminación de edificios y monumentos emblemáticos con luz violeta, color que representa esta causa a nivel internacional. La iniciativa, promovida por organizaciones vinculadas a la salud, busca llamar la atención del público y recordar que la epilepsia no debe ser motivo de discriminación.

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Pero más allá del gesto visual, el objetivo central de la jornada es educativo: informar sobre qué es la epilepsia, cómo actuar ante una crisis y cuáles son los derechos de quienes la padecen. Especialistas y organizaciones coinciden en que gran parte de las dificultades que enfrentan las personas con esta condición no se deben solo a la enfermedad en sí, sino a la falta de información y a los prejuicios sociales.

Además, la fecha busca fomentar la inclusión y el respeto, promoviendo una mirada más empática. Participar es sencillo: desde usar una prenda violeta hasta compartir información confiable o acompañar las campañas de concientización.

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De esta manera, el Día Mundial de la Epilepsia se consolida como una oportunidad para visibilizar una problemática muchas veces invisibilizada y avanzar hacia una sociedad más informada, donde la comprensión reemplace al estigma.