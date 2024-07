Tal como se había anunciado, se realizó durante la mañana de este viernes una jornada de Punto Verde en la Plaza Rocha en donde los vecinos pudieron acercarse con sus desechos para darles una nueva vida de forma sustentable.

Al lugar se pudo acercar ecobotellas, aceite vegetal usado en envases plásticos y residuos eléctricos y electrónicos. En esta iniciativa aparece el concepto de Ecocanje: a cada vecino que participe se le entregará un plantín, en reconocimiento al compromiso por el cuidado del ambiente.

Sobre esto, El Marplatense dialogó con personas que se acercaron para contribuir. Teresa quien aportó su granito de arena a la iniciativa, indicó: "Me parece perfecto que todos contribuyamos, cada uno con su parte al reciclaje. Estoy atenta a todo esto y me interesa que podamos vivir mejor. Este proyecto me parece formidable, es lo mejor que existe. No es la primera vez que contribuyo, me gusta hacerlo".

Por su parte, Rosa también realizó su gesto durante la mañana: "Traje tapitas como solicitaban para que se reciclen, como también desechos tecnológicos. Traje esas cosas porque me parece que uno entre tenerlos en la casa o darlos para que se les de una función, que se reutilice, me parece una acción muy buena traerlos. Es importantísimo cuidar el ambiente en general, en todo sentido", explicó.

"Ahora se están viviendo momentos duros en cuanto a la contaminación, hay inundaciones, fuertes temperaturas y bajo cero, muchas lluvias y se sufre mucho por todo eso. Por eso hay que colaborar", dijo.

Además, Omar también colaboró con el proyecto de reciclaje: "Yo quiero cuidar el ambiente pero todos debemos hacerlo. Hay mucha gente que tira basura a la vía pública pero la ciudad tiene que estar siempre limpia. Para eso hay que aprovechar estos puntos verdes para depositar los desechos en un lugar seguro. Hoy traje aceite y tapitas que junto constantemente para ayudar con mi nieta".

"Estas iniciativas son muy buenas, la gente tiene que tomar consciencia. Muchos tiran bolsas, paquetes, botellas, eso es algo que no se puede creer. No se cuida la ciudad donde uno vive", finalizó.