La Municipalidad informó el cronograma de actividades que se desarrollará durante mayo en el Punto Digital Libertad (Ituzaingó 8350), con propuestas de capacitación, recreación y servicios destinadas a la comunidad.

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El espacio, que depende de la Secretaría de Participación Ciudadana, tiene como objetivo generar instancias de formación, encuentro y acompañamiento para los vecinos.

El cronograma incluye cursos de capacitación en habilidades laborales, los lunes de 10:00 a 12:00, orientados a brindar herramientas para mejorar la empleabilidad; un curso de community manager, los lunes y jueves de 17:00 a 18:00, enfocado en el uso de redes sociales y tendencias para la creación de contenidos.

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Además habrá clases de dibujo con distintas técnicas, los miércoles de 16:00 a 18:00; y un espacio de atención al vecino, los martes y jueves de 08:30 a 12:30, destinado a asesorar sobre distintos trámites.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden enviar un correo electrónico a [email protected].

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