Punto Digital Libertad: lanzaron el cronograma de actividades de mayo
La propuesta incluye capacitaciones en habilidades laborales, redes sociales y dibujo, además de un espacio de asesoramiento para trámites.
La Municipalidad informó el cronograma de actividades que se desarrollará durante mayo en el Punto Digital Libertad (Ituzaingó 8350), con propuestas de capacitación, recreación y servicios destinadas a la comunidad.
El espacio, que depende de la Secretaría de Participación Ciudadana, tiene como objetivo generar instancias de formación, encuentro y acompañamiento para los vecinos.
El cronograma incluye cursos de capacitación en habilidades laborales, los lunes de 10:00 a 12:00, orientados a brindar herramientas para mejorar la empleabilidad; un curso de community manager, los lunes y jueves de 17:00 a 18:00, enfocado en el uso de redes sociales y tendencias para la creación de contenidos.
Además habrá clases de dibujo con distintas técnicas, los miércoles de 16:00 a 18:00; y un espacio de atención al vecino, los martes y jueves de 08:30 a 12:30, destinado a asesorar sobre distintos trámites.
Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden enviar un correo electrónico a [email protected].
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