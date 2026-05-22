Mar del Plata será escenario del Duatlón de Mar del Plata, que se disputará este domingo 24 en Punta Mogotes, combinando atletismo y ciclismo en un circuito costero, con la participación de competidores de distintos puntos de la región.

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La prueba se desarrollará en el sector de balnearios 7 y 8, con largada prevista para las 09:00, en un trazado que pondrá a prueba tanto la resistencia física como la estrategia en las transiciones, uno de los aspectos clave de la disciplina.

En la previa, el sábado de 15:00 a 19:00 se realizará el retiro de kits en Run and Bike de la Costa, donde los participantes deberán retirar el número oficial y la visera obligatoria para competir.

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El cronograma del domingo establece que a las 07:00 se abrirá el área de transición para el control de bicicletas y materiales; a las 08:30 se cerrará el estacionamiento en el Balneario 10; a las 08:40 será el cierre definitivo del área de transición; a las 08:45 se brindará la charla técnica obligatoria; a las 09:00 se largará la competencia; a las 10:00 se abrirán las inscripciones para el Dua Kids; y a las 12:00 se realizará la premiación por categorías.

La competencia se desarrollará con el mar como escenario y bajo las condiciones climáticas típicas de mayo, lo que anticipa una jornada exigente tanto para atletas locales como regionales, muchos de los cuales llegan tras entrenamientos específicos que combinan carrera y ciclismo.

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