Hasta el próximo domingo 25, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires desarrolla en Mar del Plata una nueva edición del Mercado de Productores Familiares, que funciona todos los días de 12:00 a 19:00 en la Plaza 44 Héroes del ARA San Juan, en la zona de Punta Mogotes, como parte de la propuesta Verano en Comunidad.

La iniciativa, que se lleva adelante durante todo el año en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, comenzó esta semana y se extenderá hasta el domingo. Se trata de una de las acciones gratuitas impulsadas por la cartera provincial durante la temporada de verano.

El Mercado de Productores Familiares tiene como objetivo acompañar a emprendedores y fortalecer la economía social, acercando a vecinos y visitantes una amplia variedad de productos a precios justos. En los distintos puestos se pueden adquirir alimentos, cosmética natural, cerámica, textiles, objetos de diseño y encuadernaciones, entre otros artículos.

En esta edición participan más de 30 productores artesanales y emprendedores de Mar del Plata y la región. Además, quienes abonen sus compras con la aplicación Cuenta DNI, la billetera digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires, acceden a descuentos exclusivos.

A través de esta política pública, el Ministerio promueve el comercio de cercanía y sin intermediarios, ofreciendo productos de calidad directamente a los consumidores. La propuesta recorre el territorio bonaerense a lo largo de todo el año.

Los Mercados de Productores Familiares forman parte del programa Comprar en Comunidad, que incluye distintas líneas de acción destinadas a consolidar la economía social, como Almacenes de la Comunidad, Vamos al Mercado Central y Acompañamiento a Unidades Productivas.