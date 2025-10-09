Este sábado 11 de octubre, Punta Mogotes vivirá una jornada especial con el bautismo de su plaza, que pasará a llamarse “Plaza 44 Héroes del ARA San Juan”, en homenaje a los tripulantes del submarino argentino.

El acto oficial está previsto para las 14 en el playón de la Laguna 3 y contará con la participación de la Banda de Música del Área Naval Atlántica, que acompañará la ceremonia.

Desde las 11, los vecinos podrán recorrer una feria de emprendedores en el marco del programa Mercados Bonaerenses, que ofrecerá productos locales y propuestas gastronómicas.

La jornada también sumará un condimento cultural en conmemoración del Día del Músico Marplatense, con shows en vivo de artistas y bandas de la ciudad como Funkalista, Latía Fusion, Peter, Ofrendas en Forma de Verso y Anarquimia.

La iniciativa es organizada por la Administración de Punta Mogotes, junto a Mercados Bonaerenses y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la memoria colectiva, acompañar a los emprendedores de la región y visibilizar el talento cultural de la ciudad.

