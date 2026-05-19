La Justicia bonaerense resolvió unificar los reclamos presentados por la Municipalidad de General Pueyrredon en torno al conflicto por el control del Complejo Punta Mogotes y otorgó un plazo de cinco días hábiles al gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la administración del predio para que presenten informes detallados sobre obras y licitaciones, antes de resolver una medida cautelar solicitada por la comuna.

Ads

La decisión, adoptada en el fuero Contencioso Administrativo, determinó la radicación del nuevo planteo por razones de “conexidad” y “economía procesal”, incorporándolo al expediente N°32.496, caratulado “Municipalidad de General Pueyrredon c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión restablecimiento o reconocimiento de derechos”.

El eje del conflicto gira en torno a la medida cautelar anticipada impulsada por el Ejecutivo local, que busca frenar de manera preventiva cualquier avance sobre el complejo costero mientras se sustancia la demanda de fondo. No obstante, el magistrado optó por postergar una definición y requerir mayores elementos antes de pronunciarse.

Ads

Puede interesarte

Para resolver el pedido, el tribunal deberá evaluar la verosimilitud del derecho invocado por el Municipio, el riesgo de un perjuicio irreparable y el impacto de la decisión sobre el interés público.

En ese marco, la Justicia intimó tanto a la Provincia como a la administración de Punta Mogotes a presentar, en formato digital, toda la documentación vinculada a llamados a licitación, adjudicaciones y ejecución de obras en el complejo, incluyendo detalles técnicos y anexos.

Ads

Con esta resolución, el proceso entra en una etapa clave: el contenido de los informes que deberán entregarse en los próximos días será determinante para definir si se dicta una medida que podría frenar los proyectos en una de las zonas más estratégicas del frente costero marplatense.