El secretario de Legal, Técnica y Hacienda del Municipio, Mauro Martinelli, en diálogo con El Marplatense, acusó al gobierno bonaerense de llevar adelante “actitudes dilatorias” en el conflicto judicial por Punta Mogotes y de intentar excluir a los vecinos de Mar del Plata en la definición del futuro del complejo.

Ads

“El Municipio ya consignó judicialmente el dinero correspondiente a la deuda del complejo con la Provincia, pero no lo aceptaron y buscaron que el expediente no avance. Quieren resolver todo en La Plata, tanto la primera instancia como la Cámara de Mar del Plata determinaron que la causa debe tramitarse acá”, señaló Martinelli.

En esa línea, remarcó que las autoridades provinciales y de la administración del complejo avanzaron en la elaboración de un masterplan “a espaldas al Municipio y a los marplatenses”.

Ads

Puede interesarte

“Si ellos logran imponer este plan, podrían condicionar las concesiones del año que viene y dejar sin efecto lo que ya resolvió la Justicia. Nosotros queremos poner en valor el complejo con los vecinos adentro, pero la Provincia se olvidó del barrio”, advirtió el funcionario.

Ads

Para Martinelli, el trasfondo del conflicto es claro: “Esto no es Mar del Plata contra la Provincia. Es La Plata contra el barrio y contra las necesidades de los marplatenses”.