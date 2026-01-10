El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) realizó un operativo de mantenimiento y puesta en valor durante los últimos días en tres plazas del barrio Punta Mogotes, abarcando una superficie total de cuatro hectáreas.

Los trabajos se llevaron adelante en la Plaza José Gervasio Artigas, delimitada por Fortunato de la Plaza y Cervantes Saavedra, Lebensohn y Giacobini; en la Plaza Revolución Francesa, ubicada en Fortunato de la Plaza, Carasa, Cervantes Saavedra y Vernet; y en la Plaza Miguel de Cervantes Saavedra, comprendida por Carasa, Lebensohn, Vernet y Giacobini.

Durante el operativo, las cuadrillas municipales efectuaron el corte de pasto en la totalidad de las superficies intervenidas. En materia de arbolado, se realizaron tareas de poda preventiva sobre ramas que presentaban riesgo para los peatones y se procedió al retiro de árboles secos de menor porte, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad.

Asimismo, se trabajó en la reparación y puesta en valor de los juegos saludables y demás dispositivos recreativos instalados en los espacios públicos. De manera complementaria, mediante el camión almejero, se recolectaron residuos y se eliminaron microbasurales detectados en los predios.

Durante las tareas también se retiraron elementos pertenecientes a personas en situación de calle que pernoctaban en estos espacios, con el objetivo de normalizar el uso de las plazas y garantizar su disponibilidad para toda la comunidad.

