Una mujer fue aprehendida este domingo en las playas de Punta Mogotes acusada de tentativa de hurto, en el marco del operativo de seguridad “Sol a Sol” que se despliega durante la temporada de verano.

El hecho ocurrió el 1 de febrero, alrededor de las 14, cuando personal policial fue alertado por transeúntes y trabajadores del Balneario 6 sobre la sustracción de pertenencias de una carpa ubicada en el pasillo 8.

Según se informó, la sospechosa habría robado dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a la mujer correr desde el interior del balneario, por lo que fue interceptada a pocos metros.

Durante la requisa se secuestraron un iPhone 17 Pro Max color azul, un celular Samsung gris y $21.850 en efectivo, elementos que luego fueron reconocidos por las víctimas como propios.

Intervino la UFIJE de Flagrancia, a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, quien dispuso la notificación de la imputada por el delito de tentativa de hurto.

Asimismo, se ordenó su traslado a la Unidad Penal N° 50 de Batán, donde quedó alojada a disposición de la Justicia. El operativo forma parte de los controles preventivos que se realizan en zonas balnearias durante la temporada estival.