Un turista argentino de 50 años resultó gravemente herido este viernes en Punta del Este, luego de ser golpeado por una ola mientras se encontraba en el mar en Playa Zorba. El hecho ocurrió durante la mañana y requirió la intervención inmediata de la Brigada de Guardavidas de la zona.

Según informó el municipio de Maldonado, el hombre sufrió un fuerte impacto provocado por una ola, fue arrastrado por el mar y debió ser rescatado de urgencia por los socorristas. En el lugar, el personal le brindó los primeros auxilios hasta la llegada de una ambulancia.

El turista fue inmovilizado, colocado en una camilla con cuello ortopédico y trasladado a un centro de salud, donde los médicos le diagnosticaron una posible lesión cervical. Las primeras evaluaciones indicaron que el golpe le habría provocado una lesión en la columna, a la altura de las vértebras cervicales.

De acuerdo con información de Maldonado Noticias, la rápida intervención del equipo de rescate fue clave para evitar complicaciones adicionales y permitir un traslado seguro del herido.

Playa Zorba es reconocida por sus olas potentes y es frecuentada por surfistas y practicantes de bodyboard. Sin embargo, esa misma característica implica riesgos debido a la intensidad del oleaje y las corrientes, lo que volvió a poner en foco la importancia de extremar las precauciones al ingresar al mar.

Fuente: con información de TN