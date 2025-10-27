Tras la derrota electoral de Fuerza Patria (FP) en la provincia de Buenos Aires, el diputado bonaerense Gustavo Pulti respaldó el rol del gobernador Axel Kicillof como “lider de un proyecto para el desarrollo con justicia social”, con vistas al armado peronista para 2027.

Ads

Luego del recrudecimiento de la interna en FP, donde dirigentes del kirchnerismo volvieron a cuestionar la estrategia de desdoblar las elecciones en la Provincia, el ex intendente de General Pueyrredon manifestó que es imprescindible trabajar “en defensa de los intereses de los argentinos y de la Nación, para ponerle un freno al desenfreno y las claudicaciones de Milei con nuestra soberanía”.

“Kicillof lidera un proyecto diferente para el desarrollo con justicia social, en defensa de la industria, el trabajo, la universidad pública y la soberanía política. Habrá que escuchar cada vez más y trabajar muy duro para reconstruir la confianza de los que aún necesitan más razones para acercarse”, puntualizó el legislador.

Ads

En ese sentido, llamó a construir una nueva mayoría y remarcó que la provincia de Buenos Aires abre el camino para la construcción de un gran frente democrático, plural e inclusivo “para darle a todos los compatriotas una alternativa superadora, por una Nación libre, justa y soberana”.

En defensa de los intereses de los argentinos y de la Nación Argentina, sigue siendo imprescindible ponerle un freno democrático a la crueldad, el desenfreno y las claudicaciones de Milei con nuestra soberanía.



▪️ Kicillof lidera un proyecto diferente para el desarrollo con… pic.twitter.com/MLnaMD47UJ — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) October 27, 2025

Se recuerda que en la elección para diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza pudo remontar la derrota de los comicios de septiembre y la lista encabezada por Diego Santilli triunfó con el 41,45% (3.605.000 votos) frente al 40,91% de Fuerza Patria (3.558.527 votos).

Ads

De las 35 bancas para la Cámara baja nacional en juego por la Provincia, 17 fueron para La Libertad Avanza, 16 para el peronismo y dos para el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U).

Puede interesarte

En este marco, Pulti reflexionó que en muchos rincones “el enojo y la frustración fueron la forma que encontró la gente de expresar desconfianza y cansancio”. “Esa emoción no puede ser negada: hay que escucharla, comprenderla y transformarla en fuerza futura”, concluyó.