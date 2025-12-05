El diputado provincial de Unión por la Patria, Gustavo Pulti, anticipó que dejará su banca en la Legislatura bonaerense para asumir como concejal en General Pueyrredon el próximo 9 de diciembre.

“Cumplir con la palabra es un valor en sí mismo y constituye la base de cualquier proyecto político serio para la ciudad de Mar del Plata y para Batán”, señaló el ex intendente de Acción Marplatense en las redes sociales y les pidió a sus opositores que calificaron su candidatura como “testimonial” que tengan la honestidad de retractarse.

En un extenso mensaje en la red social X, Pulti repasó su breve paso por la Legislatura bonaerense y remarcó que la tarea parlamentaria concluyó una etapa relevante con la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley Fiscal y la autorización para que la Provincia acceda al endeudamiento.

A su vez, el legislador de Kicillof explicó que esas herramientas permitirán dar continuidad a obras en todo el territorio, y refinanciar vencimientos heredados de gestiones anteriores.

Al mismo tiempo, Pulti reforzó su convicción de que el bienestar de Mar del Plata está ligado al desempeño general del país, al tiempo que recordó que la ciudad “crece cuando se expande el mercado interno, cuando aumenta la inversión y cuando mejoran los ingresos de trabajadores y jubilados”.

A continuación, afirmó que la gestión local debe sostenerse sobre planificación estratégica y objetivos concretos, lo que permitirá recuperar la identidad de Mar del Plata como un centro productivo, turístico y laboral. Según planteó, ese horizonte requiere políticas activas capaces de revertir la crisis que atraviesan distintos sectores económicos y productivos.

De cara a su regreso al Concejo Deliberante, el ex jefe comunal aseguró que impulsará propuestas para atender los problemas cotidianos de los marplatenses y bataneases, a quienes definió como protagonistas de una agenda que incluye múltiples desafíos, y advirtió que hay “muchas cosas que deben mejorar”, y que ese proceso demandará diálogo político y social.

En esa línea, Pulti afirmó que trabajará para que el Municipio y la Provincia desarrollen una agenda positiva más allá de las diferencias partidarias, destacó que esa cooperación “ya existe” en numerosos distritos que, aun estando gobernados por dirigentes de distintos espacios, mantienen un trabajo articulado con la administración de Kicillof para impulsar obras y políticas públicas.

Para finalizar, reiteró que asumir como concejal no solo responde a una definición política sino también a una convicción personal vinculada al respeto por los compromisos asumidos, y afirmó que la nueva etapa representa la posibilidad de contribuir directamente a la gestión local y de trabajar cerca de los vecinos para construir soluciones concretas.