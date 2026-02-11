El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó hoy que la protesta de la Policía provincial fue un reclamo “justo y genuino” y anunció un aumento salarial, durante una conferencia de prensa brindada en la Sede de Gobierno de Rosario.

“El reclamo fue atendido y quiero ser claro y específico: ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, sostuvo el mandatario, al referirse tanto al personal en actividad como a los agentes retirados.

Pullaro explicó que actualmente los sueldos oscilan entre 960.000 y 1.002.000 pesos, pero que con la incorporación de la garantía de canasta básica al salario y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial, ningún efectivo en funciones operativas percibirá menos de 1.438.835 pesos.

“En el marco de que hasta el momento no hemos encontrado un crecimiento económico en la Argentina, hicimos los esfuerzos que había que hacer para estar por encima de los niveles de inflación”, subrayó el gobernador durante su exposición ante la prensa.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

