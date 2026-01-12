La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos, llevó adelante este lunes un operativo integral de mantenimiento y puesta en valor en la Plaza Espora, ubicada en el barrio Estrada.

Las tareas incluyeron el corte de pasto en la totalidad del predio, tanto en los sectores centrales como en los bordes, con el objetivo de recuperar el espacio público y mejorar las condiciones generales del lugar.

En paralelo, el personal municipal realizó la reparación y pintura de los juegos infantiles que presentaban distintos niveles de deterioro, garantizando su correcto funcionamiento y mayor seguridad para niñas y niños que utilizan la plaza a diario.

También se avanzó con la renovación del mobiliario urbano, mediante la colocación de nuevos bancos de cemento en reemplazo de aquellos que se encontraban rotos o en mal estado.

En materia de forestación, se efectuó la poda de árboles secos y el retiro de ramas quebradas, que representaban un riesgo potencial para los vecinos que circulan o permanecen en el lugar.

El operativo incluyó una limpieza profunda del sector, con el retiro de residuos y elementos peligrosos, como botellas de vidrio rotas, además del despeje del espacio para restituir su uso comunitario.