Las tareas estuvieron a cargo del Ente Municipal de Servicios Urbanos y se desarrollaron en el sector delimitado por las calles Juan A. Peña, Padre Cardiel, Ricardo Rojas y Daireaux. El operativo incluyó intervenciones sobre el mobiliario urbano, el arbolado y los espacios recreativos.

Uno de los ejes principales del trabajo fue la puesta en valor del área de juegos infantiles, donde se realizaron reparaciones y tareas de mantenimiento general para garantizar su correcto funcionamiento y uso seguro por parte de niños y niñas.

En paralelo, personal de la Unidad de Poda llevó adelante tareas sobre el arbolado del lugar, con el retiro de ejemplares secos y ramas dañadas que representaban un riesgo potencial para los transeúntes. Además, se efectuó el corte de pasto en toda la superficie de la plaza.

Como parte del plan de embellecimiento del espacio público, también se realizaron trabajos de pintura en el mástil y su base, contribuyendo a mejorar la imagen general del predio y su integración con el entorno barrial.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de un programa sostenido de recuperación y mantenimiento de espacios verdes en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el uso comunitario y la calidad de vida en los barrios.

