El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) informó que continúa desarrollando el Programa de Mantenimiento y Acondicionamiento del Borde Costero, que se extiende desde la Base Naval hasta la rotonda de Constitución. Los trabajos comenzaron en octubre, ya se intervinieron 4 kilómetros del recorrido y se prevé su finalización en diciembre, en vísperas del inicio de la temporada estival.

Las tareas incluyen la colocación de baldosas, recuperación de bancos, instalación y pintura de cestos, acondicionamiento de pérgolas, y mantenimiento de áreas parquizadas y forestadas. Estas acciones se enmarcan en la hoja de ruta trazada por la Dirección de Espacios Públicos, que ya intervino sectores como Juan B. Justo, De los Trabajadores y Cabo Corrientes, avanzando en sentido sur-norte.

“El objetivo es alcanzar una mejor calidad de espacio público para los vecinos y también para quienes nos visitan. Sabemos que nuestra ciudad duplica su población en verano y queremos que todos puedan disfrutarla de la mejor manera”, expresó el titular del EMSUR, Santiago Bonifatti.

Entre los trabajos realizados se destacan la colocación de 160 baldosas Casino color gris y adoquines en veredas deterioradas; la recuperación de 45 bancos, tanto de madera como de mampostería, con recambio de tablas, lijado, pintura, barnizado y tratamiento antióxido. También se repararon y pintaron 58 canteros, se instalaron 29 cestos nuevos y se retiraron 22 en mal estado. Además, se acondicionaron 7 pérgolas de madera mediante hidrolavado, limpieza, lijado, pintura y barnizado, y se pintaron mojones y bases de monumentos.

El mantenimiento diario del área parquizado y forestado está a cargo de los Departamentos de Espacios Verdes y de Poda, con el objetivo de preservar una de las postales más representativas de la ciudad.

“La política de mejora y puesta en valor de los espacios públicos tiene dos caras complementarias”, explicó Bonifatti, en referencia a las tareas de mantenimiento que ejecuta el Ente y al Programa de Padrinazgo de Espacios Públicos y Forestal, que incorpora el compromiso del sector privado.