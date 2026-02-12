Según la investigación, los hechos ocurrieron entre 2022 y noviembre de 2024. La mujer habría exigido dinero en reiteradas oportunidades y transferencias por más de 4 millones de pesos para no publicar el material.

La causa indica que la víctima conoció a la imputada cuando asistió a su casa para recibir masajes. Luego mantuvieron videollamadas que, de acuerdo con la denuncia, fueron grabadas y utilizadas para las amenazas.

Además del dinero, el hombre habría sido obligado a comprar distintos productos a través de plataformas digitales, entre ellos un reloj, un taladro y una balanza, por más de 100 mil pesos.

La denuncia fue radicada en diciembre de 2024. La mujer llega al debate imputada por el delito de extorsión, que prevé una pena mínima de cinco años de prisión.

Fuente: Dib

