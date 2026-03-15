El Consejo Académico aprobó por unanimidad la nueva malla curricular de la carrera de Psicología, que formará parte del plan de estudios 2026 y busca actualizar la formación profesional de acuerdo con los nuevos estándares de acreditación de la disciplina en el país.

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El proceso de reforma comenzó a principios de 2025, cuando la Facultad de Psicología inició un trabajo de revisión curricular ante cambios en los criterios de acreditación profesional. La elaboración del nuevo plan incluyó siete encuentros de debate con participación de estudiantes, docentes y personal no docente.

Entre los principales ejes de la reforma se destaca la reincorporación del enfoque de salud comunitaria como campo de trabajo para futuros profesionales. Este abordaje había quedado relegado en muchas currículas universitarias del país luego de la última dictadura.

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El nuevo plan incorpora materias obligatorias vinculadas a género, salud pública y salud mental, además de sumar contenidos socioculturales y socioantropológicos en los primeros años de la carrera para reforzar la formación psicobiosocial.

También se estableció la división de la psicología clínica en dos áreas diferenciadas: una orientada a adultos y otra a niñez y adolescencia, lo que permitirá profundizar los contenidos y ofrecer una formación más específica.

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Otra de las modificaciones relevantes es la incorporación formal de actividades de extensión e investigación dentro del plan de estudios, lo que reemplaza el antiguo trabajo final de investigación realizado en formato de tesis e integra prácticas comunitarias en la formación.

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Además, la reforma busca acercar la duración teórica de la carrera a los tiempos reales de cursada. El nuevo plan reduce aproximadamente 500 horas de carga curricular, pasando de 3450 a 3000 horas.

En paralelo, se trabaja en el proceso de transición para los estudiantes que actualmente cursan con el plan vigente. Para ello se conformó una comisión de homologación y plan de transición integrada por docentes, graduados y estudiantes, que tendrá a su cargo la adaptación entre ambos sistemas de estudio.

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Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar