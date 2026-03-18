La semana de estrenos cinematográficos traerá este jueves a Mar del Plata cinco novedades y un reestreno, nada más y nada menos que la reciente ganadora del Oscar Una batalla tras otra. Además, la más destacada es Proyecto fin del mundo con Ryan Gosling, junto a Boda sangrienta 2, la nacional Solo fanáticos, el thriller Turbulencia: pánico en el aire y una versión rusa de Pinocho.

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Proyecto fin del mundo dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, con Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub.

-Ryland Grace despierta en una nave espacial sin recuerdos y a años luz de la Tierra. A medida que recupera su memoria, comprende que es el único científico capaz de detener una amenaza solar que extinguirá a la humanidad. Solo su ingenio y una inesperada alianza interestelar podrán salvar nuestro mundo.

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Boda sangrienta 2 dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, con Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar.

-Tras sobrevivir a la familia Le Domas, Grace se ve arrastrada a un nuevo nivel del juego, esta vez junto a su hermana Faith. Mientras cuatro familias rivales las persiguen, Grace deberá luchar por la supervivencia y reclamar el “Alto Trono”, el asiento de poder que controla el destino del mundo.

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Solo fanáticos dirigida por Leonardo Damario, con Antonella Kruger, Nacha Guevara, Martin Slipak.

-Tras un breve romance, una modelo de OnlyFans queda embarazada de un poderoso empresario hotelero. El film explora el choque entre la maternidad, la ambición y la exposición mediática, desnudando las consecuencias emocionales de vivir bajo la obsesión digital.

Turbulencia: pánico en el aire dirigida por Claudio Fäh, con Hera Hilmar, Jeremy Irvine, Kelsey Grammer.

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-Lo que comienza como un romántico viaje en globo para un matrimonio se convierte en una lucha extrema por la supervivencia. Atrapados por el destino, la pareja deberá poner a prueba su resistencia física y la solidez de su amor ante situaciones de riesgo vital.

Pinocho dirigida por Igor Voloshin, con Mark Eydelshteyn, Alexander Petrov, Vitaliya Kornienko.

-Una versión moderna y tecnológicamente renovada del clásico cuento de hadas. La historia sigue las aventuras de Pinocho, su padre Carlo y sus amigos, reimaginando el viaje del héroe de madera para una nueva generación.

Una batalla tras otra dirigida por Paul Thomas Anderson, con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti.

-Un ex revolucionario se ve forzado a abandonar su retiro para enfrentar viejos enemigos en un clima de extrema tensión política y violencia. Esta adaptación modernizada de Vineland de Thomas Pynchon explora las heridas abiertas de los movimientos radicales de los años sesenta, el racismo y el control militar.