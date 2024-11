Se realizó la audiencia pública para conocer el impacto del proyecto Explanada La Reserva que busca edificar en las playas del barrio Alfar.

Al respecto, Kanki Alonso, Diplomado en Ordenamiento Ambiental del Territorio, declaró en diálogo con El Marplatense que “por primera vez en Mar del Plata se está realizando una audiencia pública en el marco de la evaluación de impacto ambiental para decidir la viabilidad de un proyecto de edificaciones sobre las playas”.

“Si bien es un procedimiento impuesto por ley en el año 1995 por la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata nunca había dado cumplimiento a la tramitación de la evaluación para las obras en balnearios”, continuó.

En cuanto a la obra, contó que “se trata de una mega obra de 9 edificios de 12 metros de altura para ser construidos en el margen sur del Arroyo Corrientes en el barrio Alfar, lindante al Paseo Costanero Sur”.

Sobre la historia del lugar, señaló que “es un sector forestado entre 1920 y 1940 por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de1970 en el gobierno de Onganía se le entregaron 100 hectáreas a la familia Peralta Ramos que desde ese momento se dedicaron a la explotación minera de arena y generaron mucho daño ambiental. Luego se prohibió la actividad en 1985, se avanzó con un conjunto de balnearios, en 91' se hizo un acuerdo donde se sancionó una ordenanza y los propietarios privados se habían comprometido a hacer un balneario público cada dos privados, cosa que nunca se cumplió”.

“Siempre fueron cercando, alambrando y expulsando del uso público todo ese sector con antecedentes de dictámenes de discriminación social por parte de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de General Pueyrredon”, indicó.

En este contexto, el nuevo proyecto declara “la necesidad de talar 750 árboles de más de 80 años, implementar un sistema de cloacas cuyo vuelco iría al Arroyo Corrientes y la playa pública. Con un impacto en la primer línea de médanos, sabemos que la edificación sobre el espaldón de playa aumentan la erosión costera y degradan el ambiente”.

Entonces, “claramente lo que se ve es un conjunto de impactos ambientales y sociales que no benefician a la ciudad y que de alguna manera podrían realizar ese emprendimiento en otra zona”, sentenció.

Igualmente, aclaró que “no estamos en contra de la edificación, sino del lugar en donde lo pretenden emplazar. General Pueyrredon es muy grande, podrían generar trabajo y desarrollo urbanístico en otra zona donde el código de ordenamiento territorial lo permita”.

“No de esta manera por la mayoría automática que tiene el oficialismo de Mar del Plata, por lo cual sancionaron una ordenanza en el 2022 y la promulgaron el 30 de diciembre, que le cambia los indicadores urbanísticos y el uso de suelo permitiendo las edificaciones”, enfatizó.

De modo que “Entendemos que de aprobarse este proyecto, lo que está en peligro serían los 5 kilómetros de costa de la playa del sur, caracterizadas por la forestación, las dunas y tener una riqueza en la diversidad”.

Por lo que “tiene múltiples colisiones con normas de mayor jerarquía legal como es el código de agua de la provincia de Buenos Aires, que prohíbe las edificaciones a menos de 150 metros, sin embargo en este caso se prevé edificar entre el metro 100 y 180”, develó.

De modo que “participamos de la audiencia pública de manera crítica, ya que el procedimiento para inscribirse no ha sido muy trasparente, tuvo que ser presencial en el Emsur y muchos vecinos de la zona no pudieron trasladarse. Se solicitó que fuera de forma remota, cosa que no fue aceptado por la administración municipal”.

A su vez, “la audiencia pública por un lado es un avance porque permite instalar el tema, pero por otro lado, por como se maneja la Municipalidad, tampoco se dan muchas garantías de que lo que vayan a resolver los funcionarios a cargo se ajuste a principios legales de protección ambiental”, recaló.

De todas maneras, “venimos preparando estrategias judiciales y de participación ciudadana con volanteadas en la ruta, manifestaciones en la zona sur, festivales que visualicen y vayan generando conciencia para proteger las playas de sur de Mar del Plata”.

“La arena es un recurso muy reducido y preciado, por lo que hay que dejarla para el goce de la gente y no clausurar la superficie con obras”, concluyó.