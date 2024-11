Ante las denuncias presentadas contra el Proyecto Explanada La Reserva por su impacto ambiental, paisajístico y social, desde el Colegio de Arquitectos presentaron un comunicado cuestionando el desarrollo de la obra.

En este sentido, Diego Domingorena, presidente de la entidad, declaró en diálogo con El Marplatense que “hay varias cuestiones que nosotros ponemos en crisis, en primer lugar es un sector que tiene fragilidad ambiental, la zona lindera es el paseo Costanero Sur que es una reserva municipal y tiene un plan de manejo”.

Asimismo, “se va a realizar un desmonte muy importante, casi 750 árboles que si bien son añejos y podrían ser renovados, forman parte de la fijación de los médanos. Tampoco hay un proyecto claro de cómo se va a reforestar”.

Conjuntamente, por el tipo de construcción “van a remover miles de metros cúbicos de arena sin utilizar un sistema como los pilotes que se utilizan en ciudades como Pinamar o Villa Gesell”, explicó.

Esa cuestión va a “producir una impermeabilización del suelo que dificulta la filtración de agua que alimenta el acuífero, por el cual toda la zona sur se abastece”, afirmó.

Por otro lado, remarcó que “es una zona paleontológica, hay una serie de ordenanzas municipales que involucran al Museo Scaglia y leyes provinciales que tienen cuestiones a atender cuando se hacen desarrollos en este territorio que tampoco son tenidos en cuenta”.

En esta línea, “dos de los edificios van a proyecto el cono de sombra sobre la playa y eso es un tema muy importante porque el tema de los retiros, tanto de la reservas como del mar, son indefinidos. Lo que limita el territorio privado del mar es la línea rivera, una medición anual dinámica. Entonces es muy difícil prever dónde se va a construir y si se va a respetar el retiro”.

Después “está el límite entre el paseo Costanero Sur que es una línea que hace tiempo no está mensurada, hay una serie de alambrados que lo dividen que nadie sabe si están correctamente colocados”, continuó.

Del mismo modo, se agrega “el tema de las amortiguaciones, tanto el paseo Costanero Sur como el Arroyo Corrientes, tiene las zonas preservadas naturalmente y en el proyecto tampoco están contemplados”.

A lo ya enumerado, “se suma que va a haber una gran carga en la zona por la cantidad de metros cuadrados y las unidades que se van a construir, aproximadamente van a poder vivir 600 personas, lo que genera una importante sobrecarga en los servicios porque no hay infraestructura de agua, no hay sistema de red cloacal, gas natural y eso no está contemplado”, indicó.

También un tema conocido en la ciudad que es “la restricción del acceso público a las playas, todos sabemos de la cantidad de acciones que llevan los vecinos porque generalmente esos espacios son limitados y tampoco están previstos en este proyecto”, develó.

Finalmente, “está la pérdida de la calidad paisajística que nos preocupa, no solo por este sector, sino por las distintas construcciones que se han aprobado a lo largo de la costa que lacera nuestro recurso turístico por el cual eligen Mar del Plata”.

Por estos motivos, “no es que nos oponemos, sino que para llevar a cabo este proyecto hay que tener en cuenta un montón de cosas. Lo que no quiere decir que no se pueda revertir”, concluyó.