El Municipio llevó a cabo una audiencia pública en la que participaron empresarios, científicos, abogados y vecinos autoconvocados para debatir la viabilidad del proyecto Reserva La Explanada.

En este sentido, Maximiliano, especialista y profesional ambiental, declaró en diálogo con El Marplatense que “las personas que están a favor dicen que quieren cuidar el medio ambiente, que es un proyecto sustentable, cuando no es así. Obviamente van a hablar así porque tienen la plata en el bolsillo”.

Por lo que “querés hacer el proyecto, está bien, pero que no sea en una reserva. En Mar del Plata queda poco verde, la parte más linda de la ciudad que atrae a los turistas y nos da de comer a todos, la van a romper”, señaló.

Asimismo, “este es el primero que quieren hacer y después se va a replicar en toda la costa verde de Mar del Plata. Los argumentos de parte de los empresarios eran muy vagos”, indicó.

Respecto a las otras voces que participaron, contó que “hubo más de 80 exposiciones a favor de que el proyecto se haga en otro lado. Me sentí orgulloso de la calidad de profesionales que forma nuestra ciudad, gente con mucha experiencia que derribaron contundentemente los deseos de la parte interesada”.

Ante este panorama, “se les invitó a los empresarios y autoridades, Bonifatti y Montenegro no estaban cuando son los representantes de la ciudad, a dialogar para ver cómo se puede hacer esto y que todos estemos contentos”.

Sin embargo, “cuando terminó la audiencia nadie se nos acercó, nos quedamos para ver si podíamos entablar una conversación con los empresarios, pero ni pelota. Es decir que todo lo que dijimos no les llegó”, sentenció.

Por otro lado, reveló que “es importante remarcar que justo ayer demolieron la última construcción de cemento en la costa bonaerense y acá quieren hacer un barrio privado en el médano. El impacto que va a tener si lo llegan a hacer es impresionante”.

“Hoy en día se trata de que el desarrollo no destruya el ambiente. No es simplemente poner en un proyecto que es sustentable y ya le creemos. La verdad son vergonzosos los argumentos y exposiciones de las personas que ya están a favor con el trabajo asegurado”, continuó.

De modo que “si realmente quieren hacer las cosas bien, invitamos a que escuchen a los vecinos y los profesionales que con argumentos científicos demuestran que hay una cadencia total, técnica, ética y moral de las autoridades del Emsur y las empresas”.

“Queremos el desarrollo, trabajo para la ciudad, pero no en una reserva, lo poco verde que nos queda en Mar del Plata”, agregó.

Del mismo modo, resaltó que “otra de las mentiras que suelen decir desde el ámbito político y empresarial es que va a hacer crecer la zona. Si se fijan bien, históricamente en la parte pública de los balnearios del sur no hay nada, no se arregla, las calles de Alfar están destruidas, no ponen un cartel. No llegó la temporada y las playas están todas sucias”.

“Se lo hice informar a las autoridades para proponerles proyectos para mejorar la ciudad y no me dieron bolilla. Entonces cómo le vamos a creer que va a crecer la zona si el empresario argentino es el más egoísta del mundo”, concluyó.