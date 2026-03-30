El proyecto no tiene aún fecha de tratamiento en comisión.

La diputada bonaerense Ayelén Rasquetti presentó un proyecto para crear una bolsa unificada de pasantías destinada a estudiantes universitarios en la administración pública provincial. La iniciativa propone una plataforma digital donde los postulantes puedan inscribirse y acceder a ofertas de distintas áreas del Estado bonaerense.

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El proyecto establece una autoridad de aplicación con un directorio de siete miembros: representantes del Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Suprema Corte de Justicia y las universidades adherentes. El presidente del organismo sería designado por el Gobierno de Axel Kicillof; los seis vocales tendrían mandatos de cuatro años.

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En los fundamentos, Rasquetti sostuvo que las pasantías permiten a los estudiantes "aplicar sus conocimientos en un entorno real, desarrollando habilidades" y acercarse a una trayectoria laboral. La legisladora encuadró la propuesta en el contexto del Régimen Provincial de Promoción de Empleo Joven, vigente desde este año, que apunta a incorporar al mercado laboral a personas de entre 18 y 25 años.

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Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la provincia de Buenos Aires perdió más de 90.000 empleos formales y 4.660 empleadores entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, con caídas concentradas en industria, construcción, comercio y transporte.

Fuente: Diputados bonaerenses

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