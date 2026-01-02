Organismos internacionales advirtieron que 2026 podría ubicarse entre los años más calurosos desde que existen mediciones sistemáticas, en un contexto marcado por el avance del cambio climático y el aumento sostenido de la temperatura media global. Las proyecciones, elaboradas por el Met Office del Reino Unido, estiman que la temperatura promedio se situaría hasta 1,58°C por encima de los niveles preindustriales, muy cerca del récord alcanzado en 2024.

Ads

Según el informe, la temperatura media global de 2026 se ubicaría en torno a 1,46°C por encima del período 1850-1900, con un rango probable entre 1,34°C y 1,58°C. Este valor se encuentra apenas por debajo del máximo histórico registrado en 2024, cuando el planeta alcanzó 1,55°C, el nivel más alto documentado hasta el momento.

Desde el Met Office señalaron que las estimaciones actuales sugieren que 2026 podría convertirse en uno de los cuatro años más cálidos desde 1850. Adam Scaife, jefe del equipo de pronóstico global, afirmó que “es probable que los últimos tres años hayan superado los 1,4°C y prevemos que 2026 sea el cuarto año consecutivo en que esto ocurra”, lo que evidencia una aceleración del calentamiento global respecto de décadas anteriores.

Ads

Puede interesarte

Los especialistas atribuyen este incremento a la actividad humana y a las emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los principales responsables son el dióxido de carbono y el metano, derivados del uso de combustibles fósiles en el transporte, la generación de energía y la calefacción de edificios.

Las proyecciones vuelven a poner bajo presión los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, adoptado en 2015 durante la COP21. El tratado establece como meta limitar el aumento de la temperatura global a 2°C respecto de los niveles preindustriales y realizar esfuerzos para que no supere los 1,5°C. Con la adhesión de 194 partes, el acuerdo prevé revisiones periódicas de los planes nacionales de reducción de emisiones, mecanismos de financiamiento para países en desarrollo y sistemas de transparencia para evaluar el cumplimiento de los compromisos.

Ads

La comunidad científica advierte que superar, incluso de manera temporal, el umbral de 1,5°C incrementa la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos y agrava las consecuencias ambientales y sociales del cambio climático. En este escenario, los expertos coinciden en que el cumplimiento efectivo del Acuerdo de París será determinante para evitar que la temperatura global supere los límites establecidos y para sostener estrategias de adaptación y resiliencia frente a los desafíos climáticos futuros.

Fuente: con información de DIB