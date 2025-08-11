A menos de tres meses de las elecciones legislativas nacionales, el frente Provincias Unidas salió a aclarar que no tendrá candidatos en la provincia de Buenos Aires ni en la Ciudad de Buenos Aires, y que su participación se limitará a los cinco distritos que actualmente gobierna.

La fuerza, integrada por los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), desmintió cualquier vínculo con las listas presentadas recientemente en PBA y CABA que utilizaron nombres, tipografías y estilos similares al espacio.

En la Ciudad de Buenos Aires se lanzó la alianza Ciudadanos Unidos, encabezada por Facundo Manes para el Senado y Martín Lousteau para Diputados, mientras que en la provincia de Buenos Aires el armado Somos Buenos Aires lleva a Florencio Randazzo como primer candidato a la Cámara Baja, con el respaldo del exgobernador cordobés Juan Schiaretti.

“El acuerdo justamente fue no tener candidatos de Provincias Unidas en ningún distrito, excepto las cinco que gobiernan”, remarcaron desde el entorno de los mandatarios, subrayando que no existe apoyo a Manes, Lousteau ni Randazzo.

Si bien algunos referentes del frente no ven con malos ojos la coincidencia de propuestas con otros espacios, el núcleo duro de los gobernadores busca evitar una mala performance electoral en distritos donde la polarización entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria deja poco margen para terceros.

El objetivo de Provincias Unidas para esta elección legislativa es consolidar el poder en sus provincias, apuntando a crecer en el escenario nacional y ampliar su base de cara a las presidenciales de 2027.

Fuente: TN