En el marco del Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), que reunió a más de 15.000 participantes, se desarrolló el Tercer Encuentro Federal de Salud Mental, donde autoridades sanitarias de 18 provincias manifestaron su rechazo al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsado por el Gobierno nacional. El encuentro contó con la participación del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, junto a representantes del Órgano de Revisión Nacional y el Consejo Consultivo Honorario.

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Durante la jornada se analizó el escenario actual, marcado por un fuerte aumento en la demanda de atención. Según datos de 2025, las internaciones por salud mental crecieron un 77% y las consultas ambulatorias un 134%, lo que refleja una mayor presión sobre el sistema público en un contexto de desfinanciamiento. Además, se alertó sobre el incremento de los casos de suicidio y las dificultades de acceso a la atención, en un marco atravesado por la crisis económica y el aumento de las desigualdades.

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En ese contexto, las provincias cuestionaron con dureza la iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación. Sostuvieron que el proyecto elimina fuentes clave de financiamiento, introduce barreras para la atención en situaciones de urgencia e internación y debilita el enfoque comunitario establecido por la normativa vigente. También señalaron que no fueron consultadas en su elaboración, lo que consideraron una vulneración del federalismo sanitario.

Por otra parte, las autoridades coincidieron en la necesidad de reactivar el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA) como ámbito de debate y construcción de políticas públicas. Asimismo, acordaron impulsar estudios epidemiológicos federales, fortalecer las instancias de trabajo conjunto y desarrollar guías clínicas, especialmente para la atención de infancias y juventudes.

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En paralelo, los 135 municipios bonaerenses definieron lineamientos comunes para abordar la problemática en sus territorios, con el objetivo de articular políticas locales con las provinciales frente al crecimiento sostenido de los padecimientos en salud mental. Finalmente, remarcaron que cualquier reforma que limite derechos o reduzca recursos podría profundizar la crisis actual.