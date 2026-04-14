Se trata de la primera cuota de un esquema previsto en el Presupuesto provincial, cuyo objetivo es asistir a los municipios en un contexto de fuerte restricción financiera. Los recursos están orientados a regularizar atrasos de tesorería y financiar proyectos sociales, ambientales y de infraestructura.

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El reparto de los fondos se realizó en base al Coeficiente Único de Distribución (CUD), un mecanismo que contempla variables como población, capacidad tributaria y necesidades básicas, lo que implica que los distritos más grandes reciban una mayor proporción de los recursos.

Desde la administración bonaerense destacaron que la medida representa un alivio para las arcas municipales, que atraviesan una situación de escasez producto de la caída de la recaudación y la reducción de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional.

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Intendentes de distintos espacios políticos reclaman que el total del dinero sea de libre disponibilidad para poder afrontar gastos corrientes, mientras que la normativa vigente establece que el 70% se distribuya directamente y el 30% restante se destine a programas provinciales específicos.

El fondo total prevé un piso de $250.000 millones, que serán transferidos en cinco tramos entre abril de 2026 y junio de 2027.

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El ministro de Gobierno Carlos Bianco, explicó que el envío de fondos fue posible gracias a una reciente colocación de deuda por parte de la Provincia, y remarcó que el esquema de distribución podría modificarse si así lo define la Legislatura.

En este escenario, el giro de la primera cuota representa un primer paso en la asistencia financiera a los municipios, aunque los jefes comunales mantienen sus reclamos por mayores recursos y mayor autonomía en su utilización, en medio de un contexto económico que sigue condicionando las finanzas locales.