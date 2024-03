El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, dijo este miércoles que la Provincia no suspendió las clases por el temporal y que queda a criterio de cada establecimiento, pero pidió “precaución” y “no arriesgarse para salir”.

“Pedimos precaución, no es necesario arriesgarse para salir. Son tiempos de estar muy conectados con docentes e instituciones, ahora hay una comunicación al instante con las familias. No estamos en términos generales tomando una decisión distrital, no queremos tomar una medida general”, dijo en declaraciones a una radio.

Además, el funcionario señaló que en los últimos días “se volaron más de 20 techos de establecimientos y hay escuelas inundadas” por las intensas lluvias, mientras que admitió que “venimos aún golpeados con el temporal del 16 de diciembre” que provocó destrozos en Bahía Blanca.

En tanto, por el temporal de las últimas horas, reveló que “convocamos a un comité de crisis para evaluar cuáles son los daños más importantes, esperando que baje el agua e interviniendo con recursos a través de los consejos escolares”.

En relación a la situación en la capital provincial, el funcionario dijo que “tenemos deuda con la infraestructura escolar de La Plata y estos daños hacen que sobrevengan otras crisis”. En ese marco, adelantó que “vamos a hacer un punteo de prioridades porque hay escuelas que fueron dañadas pero pueden tener clases, pero hay otras que no tienen la infraestructura para recibir a los chicos”.

En relación a la posibilidad de una colaboración de la secretaría de Educación de la Nación, recordó que “el 16 de diciembre pasado hubo una tragedia en Bahía Blanca. El Presidente visitó la ciudad al día siguiente y dijo: ‘Ustedes verán cómo se las arreglan’”.

Por lo tanto, subrayó que “no esperamos nada del gobierno nacional y nos arreglamos con lo que tenemos. Un gobierno que no distribuye medicamentos oncológicos, qué va a distribuir por un temporal”.

Por el contrario, destacó que “en la Provincia ceden todas las disputas políticas con los intendentes que son de otros partidos políticos. Estamos trabajando con los 135 distritos y vamos a seguir haciéndolo para resolver los problemas de la escuela bonaerense”.