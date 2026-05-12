Palacio de gobierno Provincia de Buenos Aires (Foto: Dib)

La provincia de Buenos Aires amplió el esquema de digitalización de trámites para asociaciones civiles, fundaciones y mutuales, con el objetivo de agilizar procesos administrativos y reducir costos de gestión.

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La medida fue oficializada este martes a través del Boletín Oficial y establece que, desde el 1 de junio, distintos procedimientos deberán realizarse de manera remota mediante la plataforma de Formularios Digitales del Gobierno bonaerense.

La disposición alcanza a trámites vinculados con documentación preasamblearia y postasamblearia, procesos de normalización de asociaciones civiles y expedientes de intervención de asociaciones civiles y fundaciones.

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Según informó la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las gestiones deberán tramitarse de forma digital, aunque también podrán presentarse en formato papel en delegaciones del organismo, municipios u oficinas con convenios vigentes. En esos casos, el expediente será cargado posteriormente al sistema digital por el personal interviniente.

Desde el organismo señalaron que la implementación busca “mejorar la accesibilidad a los servicios desde cualquier lugar y horario”, además de reducir costos administrativos, agilizar tiempos y disminuir el riesgo de extravío de documentación.

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La nueva normativa también establece que quienes realicen presentaciones deberán validar su identidad mediante CUIT y Clave Fiscal. Además, toda la documentación tendrá que presentarse en formato PDF y, en los casos que corresponda, contar con firma digital.

Por último, el Gobierno bonaerense aclaró que los expedientes iniciados antes de la entrada en vigencia de la medida continuarán su tramitación en formato papel hasta su finalización.

Fuente: Dib