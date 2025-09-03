Provincia anunció cuanto cobrarán los policías afectados por las elecciones
El Gobierno bonaerense movilizará a casi 35.000 efectivos entre policías provinciales y fuerzas federales.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este miércoles el monto que percibirán los policías bonaerenses afectados al operativo electoral del próximo domingo 7 de septiembre.
A través del Decreto 2197/25, se estableció un pago único de $75.000 para cada agente que trabaje en el Comando Electoral durante el fin de semana.
La medida alcanzará a los 28.778 efectivos de la Policía bonaerense que serán desplegados, junto a otros 6.000 de fuerzas federales, para custodiar urnas, vigilar locales de votación y garantizar el orden público. En total, el desembolso de la Provincia superará los $2.158 millones en concepto de viáticos.
Según el decreto, el monto será igual para todos los rangos jerárquicos, con el objetivo de mantener equidad y celeridad en los pagos. Aún no se definió el mecanismo de cobro, aunque se prevé que sea a través del Banco Provincia o Cuenta DNI.
El Comando Electoral tendrá como misión exclusiva la seguridad integral de los comicios, incluyendo la vigilancia de locales de votación, la custodia de documentación y el acompañamiento de los operativos logísticos.
En paralelo, la Provincia también dispuso viáticos para autoridades de mesa y delegados electorales:
- $40.000 por cumplir funciones el día de la elección.
- $40.000 adicionales para quienes asistieron a capacitaciones previas.
- $120.000 para los delegados asignados en locales de votación.
Se trata de las primeras elecciones bonaerenses desdobladas en más de 20 años, lo que motivó un despliegue inédito de seguridad y organización logística, con un triple control en la apertura de mesas previsto para este domingo.
Fuente: Diputados bonaerenses
