El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este miércoles el monto que percibirán los policías bonaerenses afectados al operativo electoral del próximo domingo 7 de septiembre.

A través del Decreto 2197/25, se estableció un pago único de $75.000 para cada agente que trabaje en el Comando Electoral durante el fin de semana.

La medida alcanzará a los 28.778 efectivos de la Policía bonaerense que serán desplegados, junto a otros 6.000 de fuerzas federales, para custodiar urnas, vigilar locales de votación y garantizar el orden público. En total, el desembolso de la Provincia superará los $2.158 millones en concepto de viáticos.

Según el decreto, el monto será igual para todos los rangos jerárquicos, con el objetivo de mantener equidad y celeridad en los pagos. Aún no se definió el mecanismo de cobro, aunque se prevé que sea a través del Banco Provincia o Cuenta DNI.

El Comando Electoral tendrá como misión exclusiva la seguridad integral de los comicios, incluyendo la vigilancia de locales de votación, la custodia de documentación y el acompañamiento de los operativos logísticos.

En paralelo, la Provincia también dispuso viáticos para autoridades de mesa y delegados electorales:

$40.000 por cumplir funciones el día de la elección.

$40.000 adicionales para quienes asistieron a capacitaciones previas.

$120.000 para los delegados asignados en locales de votación.

Se trata de las primeras elecciones bonaerenses desdobladas en más de 20 años, lo que motivó un despliegue inédito de seguridad y organización logística, con un triple control en la apertura de mesas previsto para este domingo.

Fuente: Diputados bonaerenses