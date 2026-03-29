Más de 80 personas fueron detenidas en el marco de multitudinarias protestas realizadas en distintos puntos de Estados Unidos, donde miles de manifestantes salieron a las calles para expresar su rechazo a medidas impulsadas por la actual administración.

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Las marchas, que formaron parte del movimiento conocido como “No Kings”, se replicaron en numerosas ciudades y estuvieron motivadas por diversos reclamos, entre ellos la política migratoria, operativos del servicio de inmigración (ICE) y la reciente escalada militar en Medio Oriente.

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En algunos puntos se registraron incidentes y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, lo que derivó en decenas de arrestos. Las autoridades intervinieron para dispersar a los manifestantes en medio de un clima de alta tensión.

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Las protestas forman parte de una creciente ola de descontento social contra el gobierno de Trump, que en los últimos meses ha sido cuestionado por sectores políticos y organizaciones sociales. A nivel nacional, las movilizaciones lograron convocar a millones de personas en más de 3.000 ciudades, en lo que ya es considerado uno de los mayores movimientos de protesta en la historia reciente del país.

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