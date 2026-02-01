Las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se extendieron este fin de semana por varias ciudades de Estados Unidos, en rechazo a la ofensiva migratoria impulsada por la administración de Donald Trump.

Bajo la consigna “ICE Out”, miles de manifestantes marcharon en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Minneapolis, Portland y Austin, en el segundo día consecutivo de movilizaciones tras una huelga nacional que paralizó escuelas, comercios y lugares de trabajo.

En medio de las protestas, Trump ordenó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no intervenir en ciudades gobernadas por demócratas salvo que las autoridades locales soliciten asistencia federal. La postura profundizó el choque entre la Casa Blanca y gobiernos estatales y municipales.

El epicentro simbólico de las manifestaciones es Minneapolis, donde las muertes de Alex Pretti y Renee Good durante operativos federales reavivaron el debate nacional sobre el uso de la fuerza en la aplicación de leyes migratorias.

En paralelo, la Justicia mostró fallos contrapuestos para el Gobierno. Un juez federal ordenó la liberación de Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años detenido junto a su padre en Texas, y cuestionó duramente las políticas de deportación con cuotas diarias.

En contraste, otro magistrado rechazó frenar la Operación Metro Surge en Minnesota, que despliega miles de agentes federales en St. Paul y Minneapolis, pese a las denuncias de arrestos sin orden judicial y uso excesivo de la fuerza.

La tensión también escala en Chicago, donde el alcalde firmó un decreto para que la Policía local investigue presuntas conductas ilegales de agentes federales de inmigración, mientras una coalición de fiscales evalúa posibles imputaciones.

En este contexto de protestas masivas, disputas judiciales y enfrentamientos políticos, la política migratoria de Trump vuelve a ubicarse en el centro del escenario nacional, con un clima social cada vez más polarizado y sin señales claras de distensión.

Fuente: CNN