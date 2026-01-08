Agricultores de Atenas y París encabezaron este jueves nuevas protestas agrarias en rechazo a las políticas de los gobiernos nacionales y de la Unión Europea, en una jornada marcada por la intensa ola de frío que afecta a gran parte de Europa.

En la capital francesa, miembros de la Coordinación Rural (CR) se manifestaron frente a la Asamblea Nacional para cuestionar la postura del gobierno ante el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, además del manejo del brote de dermatosis nodular contagiosa que impacta en el sector ganadero.

Las protestas se desarrollaron en un contexto climático adverso. En países como Alemania, las nevadas intensas y las temperaturas bajo cero complicaron la circulación y obligaron a las autoridades a emitir alertas por tormentas y condiciones extremas, con previsiones de que el frío se mantenga durante los próximos días.

En Grecia, los productores también expresaron su malestar por el aumento de los costos de producción, la presión impositiva y las exigencias ambientales, factores que, según denunciaron, ponen en riesgo la rentabilidad del sector agrícola en medio de un escenario económico complejo.

Las movilizaciones reflejan un clima de creciente tensión en el agro europeo, que en los últimos meses protagonizó protestas en distintos países en reclamo de mayores ayudas, cambios regulatorios y una revisión de los acuerdos comerciales internacionales.

Mientras tanto, los gobiernos enfrentan el doble desafío de atender las demandas del sector rural y responder a una ola de frío que ya provoca complicaciones logísticas y energéticas en varias regiones del continente.

Fuente: TN