Así se manifestaba la policía de Santa Fe (Foto: TN)

La movilización comenzó durante la madrugada, impulsada por reclamos salariales y mejores condiciones laborales. Con el correr de las horas, policías que estaban de servicio se sumaron a la concentración junto a familiares, mientras en otros puntos de la provincia, como la ciudad de Santa Fe, se replicaban escenas similares, con patrulleros rodeando edificios oficiales.

En Rosario, la situación escaló cuando se ordenó avanzar contra los manifestantes. Hubo enfrentamientos entre policías, sirenas encendidas, bocinazos y cortes de calle, en una secuencia registrada por vecinos y testigos con sus celulares. Desde el gobierno provincial negaron que se haya tratado de un acuartelamiento, aunque admitieron la gravedad del episodio.

El reclamo no se limita al salario. Según la Asociación Profesional Policial (Apropol), los efectivos exigen una recomposición real de los haberes, un ingreso inicial acorde a la canasta básica, mayor transparencia en las liquidaciones y medidas vinculadas a la salud mental y física del personal. También piden que se levanten las sanciones administrativas aplicadas a quienes participaron de las primeras protestas.

Ante la escalada del conflicto, el Gobierno de Santa Fe recordó que días atrás anunció un plan integral para la fuerza, con mejoras económicas y abordaje en áreas sensibles como vivienda, transporte y salud. Sin embargo, la continuidad de las protestas muestra que el malestar persiste y que la crisis dentro de la policía santafesina sigue abierta.

Fuente: TN

