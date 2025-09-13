Más de 100.000 personas participaron este sábado en una manifestación en el centro de Londres organizada por el activista de extrema derecha Tommy Robinson bajo el lema “Unite the Kingdom”.

Ads

El evento comenzó de forma mayoritariamente pacífica cerca de Waterloo, y los manifestantes se dirigieron hacia Whitehall, donde Robinson y otros oradores, incluido Elon Musk a través de un enlace de video, dieron discursos criticando al gobierno británico y los tribunales del país.

Sin embargo, la Policía Metropolitana reportó posteriormente episodios de violencia: agentes fueron atacados con botellas, bengalas y otros proyectiles. Nueve personas fueron detenidas y se desplegaron unos 1.500 efectivos policiales, incluidos caballos y personal antidisturbios, para separar a los dos grupos y contener los incidentes.

Ads

Puede interesarte

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, condenó los ataques a la policía y aseguró que “cualquiera que participe en actividad delictiva se enfrentará al peso de la ley”.

Robinson, cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon, había sido liberado de prisión a principios de este año tras cumplir una condena por difamación relacionada con comentarios sobre un refugiado sirio.

Ads

Durante la contraprotesta, líderes como la diputada Diane Abbott llamaron a rechazar el racismo, la violencia y el fascismo, destacando que la movilización antirracista también buscó visibilizar la diversidad y los derechos de las comunidades afectadas por la retórica de la extrema derecha.

Fuente: BBC